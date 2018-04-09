Под Минском начали строить завод по выпуску моторов для России

Первый камень в основание совместного предприятия заложили в сентябре прошлого года. Около полугода ушло на подготовительные работы: разработку проектной документации, проведение экспертизы и согласование технических вопросов. И вот сегодня СП «МАЗ-Вейчай» готово приступить непосредственно к строительству завода. СП займет территорию в 3,5 гектара на территории индустриального парка «Великий камень». Оно будет работать как резидент, пользуясь льготами и преференциями, предусмотренными белорусскими законами.

На заводе планируется выпускать дизельные двигатели для грузовиков, автобусов и спецмашин. Проектная мощность — до 20 000 моторов в год. Предприятие обеспечит потребности не только белорусского автопрома, но и сможет поставлять около 30% продукции на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья. Автомобили МАЗ с двигателями Weichai хорошо показали себя в России и Беларуси. По сути, Минский автозавод вышел на рынок ЕАЭС и СНГ с новым автомобилем, оснащенным двигателем ведущего китайского производителя. Практически все станции техобслуживания автомобилей МАЗ в России, Украине и Беларуси могут обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание двигателей Weichai.