«Автономия» Chery на севере Москвы

Председатель Совета директоров АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Саймон Шу в своей речи на церемонии открытия центра заявил, что «бренд Chery очень молодой, его история в Китае насчитывает чуть более двадцати лет, а в России он представлен только с конца 2005 года, но за это недолгое время мы успели почувствовать совершенно особенное отношение российских покупателей, и мы очень благодарны им за это. Дилерский центр марки — это место встречи покупателя с брендом, и открывая новый автосалон, мы всегда стремимся создать особую атмосферу гостеприимства, наполненную духом открытий, удивлений и совершенствования».

Расширение дилерской сети — одно из приоритетных направлений в развитии бренда Chery в России. В настоящее время партнерская сеть бренда состоит из 92-х предприятий.