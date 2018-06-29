Музыкальная пауза: как часто российские водители поют за рулем

14% опрошенных откровенно рассказали, что не выносят, когда рядом в закрытом пространстве автомобиля кто-то поет. И всего лишь 7% респондентов совершенно не возражают. Видимо, именно у последних меньше остальных расшатаны нервы.

Кстати, психологи утверждают, что пение положительно влияет на человека, помогает избавиться от стресса и расслабиться. Это все потому, что во время вокала человек начинает по-другому дышать: медленней и глубже, получается почти цигун.

8% респондентов не поют, потому что стесняются своих вокальных данных. Они обычно просто что-то напевают себе под нос. Столько же человек отказывают себе в удовольствии «поразмять» голосовые связки под музыку из-за страха, что это может помешать управлять машиной.

А ведь отвлекаться от дороги действительно не стоит. Например, тот же Ford предлагает одно из технологичных решений: мультимедийную систему SYNC 3 «хэндс фри» с голосовым управлением и возможностью прослушивания текстовых сообщений.