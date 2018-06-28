Тест-драйв кроссовера Peugeot 3008: влюблен по собственному желанию

Французы, как известно, большие затейники. Одеваются-обуваются так, что модники всего мира дохнут от зависти. Лягушек с улитками лопают в полный рост. Целуются с глубоким внедрением в рот партнерш-партнеров не только языка. И хотя лично я к жабьим лапам отношусь с отвращением, батникам-платочкам-дизайнерским штанишкам предпочитаю джинсы, но вот к любви ихней заморской отношусь с полным пониманием. Настолько, что полюбил француза, проникнув в милого всем своим существом и полностью растворившись в нем. Знакомьтесь с избранником — кроссовер Peugeot 3008.
Александр Ростарчук

Вы знаете, если бы мне предложили весь год жрать земноводных и моллюсков, запивая их сомнительным желтым вином, которое гонят на востоке Франции из не менее сомнительного винограда Саваньен (не путать с всемирно известным Совиньен), одевшись при этом в женское платье от Сильви Факон, я бы согласился. При одном единственном условии — если бы наградой за страдания и всеобщие насмешки стал этот неимоверный в своей элегантности и оргаистичности (вакханалия вкуса, готовности облизать, расслабить, удовлетворить по полной) стал новомодный французский SUV.

Где я — в потертых Levi Strauss с холостяцкими сосисками на завтрак, обед, ужин — и высокая мода, включая ее гурманские составляющие, спросите вы? Где-где — действительно, все в той же ГИБДД. Однако чувство прекрасного, живущее даже в самом распоследнем «ватнике», при первом же взгляде на этого «француза» расцветает полным цветом, как расцветают обожаемые «лягушатниками» ландыши, ирисы и лилии вместе взятые.

Он — а вы еще жалуетесь на лидеров мирового автопрома, списывающих друг у друга рецепты дизайнерской самобытности и от того сдающих потребителю совершенно одинаковые «контрольные работы» — резко выделяется из общей массы «паркетников», соблазняющих вас чем угодно (ценой покупки и дальнейших услуг, например), кроме красоты, стиля, манер. То есть всего того флера, за который мы и любим своих партнеров и не спешим избавляться от них после первого свидания и поцелуев с глубоким внедрением в рот не только языка…

А Peugeot 3008 обволакивает всем этим сразу — с первого, повторю, взгляда. А потом просто не отпускает, потакая своему хозяину и господину в его высокой любви к комфорту, драйву, личной неповторимости.

ОДЕЖДЫ СТРАСТИ

Обводы машины нежны и строги, плавны и стремительны… одновременно. То есть удовлетворят и настоящего мужика, и рафинированную его супругу, и метросексуала, и даже представителей ЛГБТ-сообществ. И, что немаловажно, вне зависимости от возраста и первых, и вторых, и третьих, и четвертых, да и остальных пятых-десятых.

Передняя и задняя оптика оригинальны настолько, что могли бы вызвать моментальное отторжение своим неуважением к трендам мирового автостроения. Но первую не то, что спасает — откровенно поднимает до невероятных высот самобытной исключительности «клыкастая» конфигурация бампера. А вторая — нарочито рубленная, граненая, словно двухсотграммовый «губастый» стакан, вышедший из-под пера невероятной Веры Мухиной — заставляет подумать о самых невероятных вещицах, которые еще не попробовал ни с женой, ни с любовницей (или кто там у вас будет сидеть на переднем пассажирском кресле). И ведь попробуешь, заведенный сексуально впивающейся в жаркое нутро автомобиля хромированной фальшрадиаторной решеткой. И застонешь от вожделения, как стонал весь Париж от мухинского «Рабочего и колхозницы».

И не остановишься (Господи, помилуй меня грешного!) до полного изнеможения, демонстрируя офигевшему от множественных оргазмов объекту чувств всю свою силу. Точно так же, как демонстрирует ее этот «Пыжик» не только своим хищно-любвеобильным лицом, но и мускулистым профилем, чье обаяние подчеркивает мощный, с хромированными элементами, молдинг, идущий по низу дверей. Да, красота реально — страшная сила!

А тут ее подчеркивает, доводя до совершенства роденовского «Шагающего» (интригующая, возбуждающая плоть, если кто не видел), двухцветный кузов (однотонные варианты тоже хороши, но комбинированные — plein de joie (совершенный отпад, уж простите за мой французский). А после проникновения в салон эти чувства только усиливаются!

ДОМ МОДЕЛЕЙ

Нет, я даже не о фактуре и комбинациях примененных материалов, которые бы оценили, будь живы, и Габриэль Бонер Шанель, и Кристиан Диор, и Ив Сен-Лоран. Тут, как и в экстерьере, совмещено несовместимое: классические мотивы с эпатирующим модерном, создающие в купе тот самый неповторимый французский шарм.

А вот как вам «массажист», спрятавшийся в спинках передних сидений (роскошная, замысловато простроченная кожа) и готовый предложить аж пять видов ублажения тела?Сами сиденья, кстати сказать, имеют множество регулировок, позволяющих удобно устроится человеку любого пола, возраста, роста и веса. А вдобавок к полной нирване — три вида «духов»: машина вооружена неплохим ароматизатором со сменными картриджами. А во что превращается салон ночью!

Здешним светодиодикам позавидует моднейший парижский клуб Batofar, плавающий по Сене, со всей своей иллюминацией. Так называемая атмосферная подсветка интерьера бросает мягкий свет на нишу под центральной консолью, дверные панели, многочисленные отделения для всякой мелочевки, периметр стеклянной крыши и массу других элементов декора. Царство полутеней завораживает, гарантируя романтическое настроение, обжигающие слова, взгляды, прикосновения…

И если учесть, что в России, как правило, партнеров выбирают только по первой части поговорки — «встречают по одежке», на этом рассказ о Peugeot 3008 можно было бы и закончить, перечислив дилерские центры марки, где «всего» за 1 779 000 рублей (хотя стоимость тестовой версии перевалила глубоко за 2 000 000 «деревянных») этот милый друг станет вашим. Что, цена вопроса убила всю страсть? Тогда придется вспомнить, что у нас «провожают по уму» и окончательно утвердиться в выборе спутника жизни на ближайшие годы.

РЫКИ ЛЮБВИ

Этот французский красавчик покоряет сердца россиян в том числе и двумя весьма живенькими моторами — 1,6-литровым турбированным бензиновым и 2-литровым турбодизелем. Оба силовых агрегата могут похвастать мощностью в 150 «лошадок». Нет, лавры Алена Проста, четырехкратного чемпиона мира F1, они вам сорвать не позволят. Но что при ерзанье в городских заторах, что при бойкой трассовой езде позволят не только реализовать свои спортивные амбиции (до сотни меньше чем за 10 секунд вы разгонитесь на любой версии), но и доставят истинное удовольствие практически идеальной рулежкой даже в самых опасных связках лихих поворотов.

Что касается динамичных обгонов, то на платной М11 на скоростях до нештрафуемых 130 км/ч я наупражнялся в них всласть, легко «делая» практически всех «тихоходов», за исключением, наверное, пары мощных «немцев» и разозлившегося на меня новенького Jeep Grand Cherokee. Эти не спустили. Но, во-первых, ваш корреспондент даже не пытался выскочить за пределы разрешенного режима движения и, во-вторых, всегда чувствовал неслабый запас тяги моего «француза». А вообще этот кроссовер в своей бензиновой ипостаси может, согласно ТТХ, раскочегариться до 206 км/ч, а в дизельной — до 200 км/ч. Хотя, как мне кажется, способен дать и больше жару (особенно в режиме Sport — рекомендую).

При этом машине лучше не мешать, поверив ее умениям. Автомобиль четко читает даже сомнительную нашенскую разметку и дорожные знаки, настойчиво возвращаясь в полосу при не включенных поворотниках; жестко контролирует дистанцию до впереди идущего авто и мониторит ситуацию вокруг себя, избегая боковых столкновений. А в совсем уж безнадежной ситуации лихо врубает систему автономного — вплоть до полной остановки — торможения. Короче говоря, вот мой совет: врубайте адаптивный круиз-контроль, и не парьтесь. Как не тревожьтесь и о звуковом сопровождении вашего путешествия.

Тут даже дизелек поет не громче замечательного Шарля Азнавура и, замечу, столь же душевно, лаская душу человека, родившегося с бензином в крови. Про шумы ветра и дорожного покрытия вообще говорить не хочу — они ни разу не помешают разговорам о любви с человеком, расслабившемся что в переднем пассажирском кресле, что на заднем диване (а почему бы и не расслабиться, если мягкости хода автомобиля мог бы позавидовать автор «Триумфа Венеры» Франсуа Буше, славящийся плавностью своих довольно динамичных полотен). Да и качество сборки салона, повторимся уж, позволяет не просто отдыхать в пути, а получать вполне чувственное наслаждение.

НЕ БОЙТЕСЬ ГРЯЗИ

Впрочем, и на этом рассказ о Peugeot 3008 закончить ну никак нельзя, ведь мы еще не попытались съехать с ним с асфальта. Увы, но тест машины пришелся на жаркие денечки, так что помесить на нем грязь не удалось, поэтому отложим описание его внедорожных умений. Хотя некоторым образом оценить их все же удалось.

Тут надо сказать, что кроссовер (кстати, его клиренс — солидные 219 мм) вооружен так называемым интеллектуальным приводом Advanced Grip Control. По сути это умная противобуксовочная система, оценивающая тяговое усилие на передних колесах в зависимости от уровня нагрузки, задаваемой водителем и в случае чего меняющая момент — в зависимости от покрытия. Мне же довелось попасть на небольшую «песочницу», с которой «француз» справился довольно легко. Электроника не стала «душить» двигатель по максимуму, позволив выдать почти максимальный крутящий момент. То есть пробуксовка была минимальной и песочную «ванну» длиною метров сто мы «приняли» легко.

А вообще тут в помощь рулевому предлагаются режимы «Песок», «Грязь», «Снег», плюс ассистент при движении на спуск и возможность отключения системы стабилизации. Поэтому вполне допускаю, что и поздней ночью на разбитой грунтовке к даче он не подведет, и снежные брустверы не чищенных городских парковок возьмет легко. Разумеется, подвигов Себастьяна Леба с его подготовленной техникой на 3008-м не повторить, но уверенно чувствовать себя даже на средней тяжести бездорожье, можно вполне.

…А мне остается сожалеть, что роман с этим автомобилем длился всего пару недель. Но если я все-таки поднакоплю деньжат, чтобы привести в дом партнера по дальним и ближним дорогам разного качества и коварства, им однозначно станет Peugeot 3008.

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28 июня 2018
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