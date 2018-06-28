Тест-драйв кроссовера Peugeot 3008: влюблен по собственному желанию

Вы знаете, если бы мне предложили весь год жрать земноводных и моллюсков, запивая их сомнительным желтым вином, которое гонят на востоке Франции из не менее сомнительного винограда Саваньен (не путать с всемирно известным Совиньен), одевшись при этом в женское платье от Сильви Факон, я бы согласился. При одном единственном условии — если бы наградой за страдания и всеобщие насмешки стал этот неимоверный в своей элегантности и оргаистичности (вакханалия вкуса, готовности облизать, расслабить, удовлетворить по полной) стал новомодный французский SUV.

Где я — в потертых Levi Strauss с холостяцкими сосисками на завтрак, обед, ужин — и высокая мода, включая ее гурманские составляющие, спросите вы? Где-где — действительно, все в той же ГИБДД. Однако чувство прекрасного, живущее даже в самом распоследнем «ватнике», при первом же взгляде на этого «француза» расцветает полным цветом, как расцветают обожаемые «лягушатниками» ландыши, ирисы и лилии вместе взятые.

Он — а вы еще жалуетесь на лидеров мирового автопрома, списывающих друг у друга рецепты дизайнерской самобытности и от того сдающих потребителю совершенно одинаковые «контрольные работы» — резко выделяется из общей массы «паркетников», соблазняющих вас чем угодно (ценой покупки и дальнейших услуг, например), кроме красоты, стиля, манер. То есть всего того флера, за который мы и любим своих партнеров и не спешим избавляться от них после первого свидания и поцелуев с глубоким внедрением в рот не только языка…