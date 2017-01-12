В Москве уменьшат дорожные знаки

ЦОДД столицы объявил, что к концу января на пяти улицах Москвы появятся дорожные знаки уменьшенного размера. В рамках этого пилотного проекта, вместо существующих будут установлены дорожные знаки уменьшенного размера. Знаки и таблички «Остановка запрещена», «Платные услуги» и «Парковка» будут иметь площадь поверхности в 1,5 раза меньшую.

Одновременно, на пяти «пилотных» количество знаков снизится вдвое. В ЦОДД считают, что новые знаки будут лучше смотреться на фоне окружающей среды, будет гармонировать с архитектурой города и новым образом улиц. Изменения, по мнению властей, пойдут на пользу пешеходам. Знаки будут установлены ближе к проезжей части и выше по отношению к тротуару.