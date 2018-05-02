Три новые «выделенки» появятся в Москве 3 мая

Так, 3 мая 2018 года очередные «выделенки» появятся в городе на улицах Конюшковская (от ул. Заморенова до ул. Красная Пресня), Большая Серпуховская (от дома №16 до дома №4/3 в попутном направлении, включая выезд на ул. Люсиновская) и Дмитрия Ульянова (от ул. Гримау до разворота в обратном направлении).

По словам заместителя мэра Первопрестольной г-на Ликсутова, ввод этих полос позволит свободнее передвигаться 16-и маршрутам общественного транспорта, а общая длина «выделенок» превысит 287 км. Как эти полосы скажутся на простых автомобилистах, насколько вырастут пробки-закторы, руководитель Дептранса не сообщил. Между тем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», в планах московских чиновниках довести общее число выделенных полос до 329 км.