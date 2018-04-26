Пять главных причин остановки дачника патрулем ГИБДД

Первый массовый выезд горожан на загородные участки по весне обычно приурочен к началу мая. Для кого-то этот момент — предвкушение долгого отдыха, а для сотрудников ГИБДД — тяжкая трудовая страда!
Максим Строкер

Теплое время года означает, что по выходным на дорогах, ведущих из города, появляется сонм авто с «дачниками» за рулем. Это, разумеется, известно дорожной полиции и ее сотрудники настраиваются на отлов нарушителей ПДД соответствующего типа. В первую очередь они высматривают в потоке старенькие чистенькие машины. На таких часто передвигаются пожилые водители-«подснежники». Эти граждане, в силу крайне редких выездов на дорогу и стесненного материального положения, частенько экономят на приобретении полиса ОСАГО. А некоторые еще и забывают, что их водительское удостоверение уже просрочено и его следует поменять на новое. В любом случае, повод для общения с пенсионером у патрульного всегда найдется.

Очень любят полицейские во выходным тормозить всевозможные фургончики и грузовички, принадлежащие, как правило, юрлицам. Водители подобных машин нередко одалживают ее у хозяина на выходные, чтобы перевести крупногабаритное барахло на дачу. А сотрудники ГИБДД, остановив такого дачника, начинают «выносить ему мозг» на предмет коммерческих перевозок без накладной и т. п.

Еще одно популярное нарушение, за которое часто останавливают и штрафуют водителей-дачников, — езда по обочине. Пробки, особенно в начале массового дачного сезона, на вылетных трассах обычно дикие. Люди порой едут по 5—6 часов до своей «фазенды», хотя в обычное время доезжают туда же за час-полтора.

surgut.yarmarka.biz

От праздничного дорожного безобразия у многих сдают нервы и законопослушные в обычное время водители превращаются в злостных «обочечников» в особо пробочных местах. Разумеется, местная ДПС прекрасно знает о всех локациях с подобным потенциалом и в периоды массовой миграции горожан на природу выставляет там свои пикеты, собирая богатый урожай протоколов.

Другой типично «дачной» причиной остановки можно считать нарушения возле железнодорожных переездов. Проскочить по «встречке» мимо хвоста из машин, ожидающих проезда через железную дорогу и ловко втиснуться в первые ряды перед шлагбаумом — умников хватает. Особенно когда прерывистая осевая разметка вроде как разрешает подобный маневр. Но мало кто из «хитрецов» помнит, что обгон в зоне 100 метров до и после переезда запрещен и карается лишением «прав». Зато сотрудники ГИБДД об этом помнят прекрасно и караулят своих недисциплинированных «жертв» за переездом.

Пятая типичная причина остановки водителей-дачников полицией — «пьянка за рулем». В летнее время сотрудники любят устраивать спорадические пикеты в самых неожиданных местах: на выездах из садовых товариществ, на перекрестках пустынных сельских дорог и т. п. Тут они рассчитывают на перехват пьяненького дачника, который едет в соседний магазин за «добавкой» в расчете на то, что ГИБДД где-то далеко, на крупных трассах. Ан нет. Самые богатые на протоколы места в середине выходных летом — дороги в дачной «глухомани».

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, ОСАГО, ГИБДД
26 апреля 2018
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