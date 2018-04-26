Пять главных причин остановки дачника патрулем ГИБДД

Теплое время года означает, что по выходным на дорогах, ведущих из города, появляется сонм авто с «дачниками» за рулем. Это, разумеется, известно дорожной полиции и ее сотрудники настраиваются на отлов нарушителей ПДД соответствующего типа. В первую очередь они высматривают в потоке старенькие чистенькие машины. На таких часто передвигаются пожилые водители-«подснежники». Эти граждане, в силу крайне редких выездов на дорогу и стесненного материального положения, частенько экономят на приобретении полиса ОСАГО. А некоторые еще и забывают, что их водительское удостоверение уже просрочено и его следует поменять на новое. В любом случае, повод для общения с пенсионером у патрульного всегда найдется.

Очень любят полицейские во выходным тормозить всевозможные фургончики и грузовички, принадлежащие, как правило, юрлицам. Водители подобных машин нередко одалживают ее у хозяина на выходные, чтобы перевести крупногабаритное барахло на дачу. А сотрудники ГИБДД, остановив такого дачника, начинают «выносить ему мозг» на предмет коммерческих перевозок без накладной и т. п.

Еще одно популярное нарушение, за которое часто останавливают и штрафуют водителей-дачников, — езда по обочине. Пробки, особенно в начале массового дачного сезона, на вылетных трассах обычно дикие. Люди порой едут по 5—6 часов до своей «фазенды», хотя в обычное время доезжают туда же за час-полтора.