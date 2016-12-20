Автовладельцам нравятся пробки из-за снегоуборочной техники

Опрос на портале «АвтоВзгляд» выявил странную склонность его посетителей: им нравится, когда пробки, традиционно сопутствующие снегопадам, усугубляются стадами снегоуборочной техники, появляющимися в это время на дорогах.

Максим Строкер

Когда в город приходят осадки, половина водителей мгновенно теряет все навыки вождения и превращается в начинающих водителей — хоть «восклик» на заднее стекло вешай! Только этим можно объяснить появление пробок из-за дождя или снега — как будто при их отсутствии кто-то запрещает водить аккуратно. Тем более, мало кто не испытывал целую гамму «теплых» чувств к коммунальщикам, когда подравшись сквозь вялотекущую пробку на трассе вдруг обнаруживал, что она образовалась исключительно из-за шеренги уборочной техники.

Поэтому напавшие на столицу в конце ноября-начале декабря ужасные снегопады и спровоцированные ими идиотские пробки на пустом месте — «потому что снег!» — всколыхнули нас на организацию интернет-опроса на эту тему. Мы решили выяснить, как среднестатистический водитель воспринимает маниакальные потуги коммунальщиков немедленно очистить проезжую часть от слоя снега — пусть даже и ценой полного коллапса на дорогах. Если честно, то мы ожидали от наших читателей в их выборе ответов на вопросы любых процентных «раскладов» кроме того, что получился по окончании недели голосования. Например, одобрения опыта скандинавских стран, где дороги зимой посыпают гранитной крошкой и не заморачиваются уборкой снега!

Ан нет. Оказывается, водителям-«слоупокам», по пять минут трогающимся с места на каждом светофоре в «сверхэкстремальных» условиях слабенького снегопада, нравится, когда им ухудшают и так сложные условия езды. Итак, выяснилось, что метод борьбы со снегом на дорогах «сыпать гравий и песок, а снег не убирать» поддерживают всего 9% из почти 7600 проголосовавших. Каких-то ничтожных 2% участников опроса высказались за метод «поливать реагентами, а снег не убирать». Здравомыслящая часть водительского сообщества, полагающего, что чистить снег имеет смысл когда он уже весь выпал, заняла в нашем опросе почетное второе место — всего 16% или 1338 человек.

И с феерическим отрывом лидерство в нашем «снегопадном» опросе захватили мазохисты, панически боящиеся пары снежинок под колесами, но обожающие стоять в пробках! 74%, 6267 проголосовавших, жаждут, чтобы снег с проезжей части исчезал немедленно по выпадении! Объяснить это мозговое явление можно разве что повально-удручающей водительской квалификацией среднестатистического водителя. Или внезапно получившей массовое распространение «хионофобией» — патологической боязнью снега.

заторы, пробки
20 декабря 2016
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