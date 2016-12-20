Автовладельцам нравятся пробки из-за снегоуборочной техники

Когда в город приходят осадки, половина водителей мгновенно теряет все навыки вождения и превращается в начинающих водителей — хоть «восклик» на заднее стекло вешай! Только этим можно объяснить появление пробок из-за дождя или снега — как будто при их отсутствии кто-то запрещает водить аккуратно. Тем более, мало кто не испытывал целую гамму «теплых» чувств к коммунальщикам, когда подравшись сквозь вялотекущую пробку на трассе вдруг обнаруживал, что она образовалась исключительно из-за шеренги уборочной техники.

Поэтому напавшие на столицу в конце ноября-начале декабря ужасные снегопады и спровоцированные ими идиотские пробки на пустом месте — «потому что снег!» — всколыхнули нас на организацию интернет-опроса на эту тему. Мы решили выяснить, как среднестатистический водитель воспринимает маниакальные потуги коммунальщиков немедленно очистить проезжую часть от слоя снега — пусть даже и ценой полного коллапса на дорогах. Если честно, то мы ожидали от наших читателей в их выборе ответов на вопросы любых процентных «раскладов» кроме того, что получился по окончании недели голосования. Например, одобрения опыта скандинавских стран, где дороги зимой посыпают гранитной крошкой и не заморачиваются уборкой снега!