Похмельный синдром: почему нельзя садиться за руль после вечерней пьянки

Этот вопрос особенно актуален в зимние каникулы — как после бурно проведенной новогодней ночи, так и после православного Рождества. Не выпить за праздничным столом — грех, а на следующий день обязательно придется наносить визиты родственникам и друзьям. Так не на метро же ехать, в самом деле. Тем более, что уровень алкоголя в крови пришел в норму, а закон по этому поводу хранит молчание.

Тем не менее, управление автомобилем с похмелья может быть столь же опасным, как и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Остаточное воздействие спиртного на организм менее ощутимо, но оно есть.

Чтобы продемонстрировать, какие именно риски несет в себе «бодун», Ford изобрел костюм, досконально имитирующий это состояние. Тот, кто влезет в это сооружение, прочувствует весь набор «приятных» ощущений — пульсирующую головную боль, усталость и слабость, головокружение и утерю концентрации, характерные для похмельного синдрома.