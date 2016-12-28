Похмельный синдром: почему нельзя садиться за руль после вечерней пьянки

По поводу того, что езда за рулем в пьяном виде преступна, в обществе существует консенсус, и спорить с этим возьмутся только откровенные отморозки. В странах Европы алкоголь становится причиной каждого шестого дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. В России с начала 2016 года произошло в общей сложности 14 809 ДТП с участием пьяных водителей — в них погибло 3978 человек и 20 243 было ранено.
Однако когда речь заходит о похмелье, общественное мнение оказывается не столь единодушным. Действительно, что было вчера — то уже давно прошло. Я выспался, плотно позавтракал, оценил свое самочувствие на пять баллов и только после этого взгромоздился на водительское сиденье — так какие ко мне могут быть претензии?