Похмельный синдром: почему нельзя садиться за руль после вечерней пьянки

Фото: Ford
Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» уже тестировали костюм, созданный специалистами Ford, который превращает абсолютно трезвого человека в пьяного. И даже пытались управлять в нем машиной. Было страшно. И вот специалисты компании решили продемонстрировать, какие опасности поджидают водителя на дороге в похмельном состоянии.

Эдуард Раскин

По поводу того, что езда за рулем в пьяном виде преступна, в обществе существует консенсус, и спорить с этим возьмутся только откровенные отморозки. В странах Европы алкоголь становится причиной каждого шестого дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. В России с начала 2016 года произошло в общей сложности 14 809 ДТП с участием пьяных водителей — в них погибло 3978 человек и 20 243 было ранено.

Однако когда речь заходит о похмелье, общественное мнение оказывается не столь единодушным. Действительно, что было вчера — то уже давно прошло. Я выспался, плотно позавтракал, оценил свое самочувствие на пять баллов и только после этого взгромоздился на водительское сиденье — так какие ко мне могут быть претензии?

Этот вопрос особенно актуален в зимние каникулы — как после бурно проведенной новогодней ночи, так и после православного Рождества. Не выпить за праздничным столом — грех, а на следующий день обязательно придется наносить визиты родственникам и друзьям. Так не на метро же ехать, в самом деле. Тем более, что уровень алкоголя в крови пришел в норму, а закон по этому поводу хранит молчание.

Тем не менее, управление автомобилем с похмелья может быть столь же опасным, как и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Остаточное воздействие спиртного на организм менее ощутимо, но оно есть.

Чтобы продемонстрировать, какие именно риски несет в себе «бодун», Ford изобрел костюм, досконально имитирующий это состояние. Тот, кто влезет в это сооружение, прочувствует весь набор «приятных» ощущений — пульсирующую головную боль, усталость и слабость, головокружение и утерю концентрации, характерные для похмельного синдрома.

Фото: Ford

Костюм весит более 17 кг и состоит из специального жилета, утяжелителей для лодыжек и запястий, головной гарнитуры, очков и наушников.

— Мы проделали большую исследовательскую работу, в рамках которой даже экспериментировали на себе, оценивая утренние последствия от употребления алкоголя вечером накануне, — прокомментировал изобретение Гундольф Майер-Хеншель, директор Meyer-Hentschel Institute. — В состав «похмельного костюма» мы включили наушники, которые имитируют повышенную чувствительность к звукам и акустические эффекты, обычно сопровождающие мигрень. Кроме того, мы использовали утяжеленную гарнитуру, которая в сочетании с очками воспроизводит эффект головокружения и ослепляющую головную боль…

Ford и раньше развлекался подобным образом — специалисты Meyer-Hentschel Institute создали костюмы, имитирующие алкогольное и наркотическое опьянение.

штрафы, лишение прав, ПДД, технология, дорога, ГИБДД
2 января 2017
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