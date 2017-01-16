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Социум В каких столичных центрах госуслуг и когда начнут выдавать «права» Фото md.mos.ru

С 1 февраля 2017 года для того, чтобы восстановить потерянное водительское удостоверение или заменить его на новое по причине истекшего срока действия, водитель может обратиться в любой из десяти офисов госуслуг Москвы. Ключевое слово — любой. Действительно, никакой привязки к месту регистрации нет — условия и сроки оформления везде одинаковые.