В каких столичных центрах госуслуг и когда начнут выдавать «права»

Новый услуга станет доступна в центрах районов «Останкинский» и «Марьина Роща», «Дорогомилово», «Лефортово» и «Нижегородский», «Донской», «Беговой», «Покровское-Стрешнево», «Обручевский», «Восточное Измайлово» и «Матушкино». В центре «Мои документы» «Краснопресненский» сервис действует с декабря 2016 года. Как подчеркнули в пресс-службе центров госуслуг, срок изготовления водительского удостоверения — 5 календарных дней. При необходимости в указанных офисах также можно будет оформить международные «права». В дальнейшем планируется постепенно распространять сервис и на остальные 127 центров.
С 1 февраля 2017 года для того, чтобы восстановить потерянное водительское удостоверение или заменить его на новое по причине истекшего срока действия, водитель может обратиться в любой из десяти офисов госуслуг Москвы. Ключевое слово — любой. Действительно, никакой привязки к месту регистрации нет — условия и сроки оформления везде одинаковые.