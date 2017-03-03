Стритрейсершу Мару Багдасарян судят за подделку документов

Уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) в отношении скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян направлено мировому судье участка № 77 района Сокол для рассмотрения по существу. По данным прокуратуры, расследовавшей его, гражданка предъявила поддельную справку судебному приставу и работнику ГБУ «Жилищник района Сокол» с целью избежать исправительных работ на улице. Она не отрицала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке уголовного судопроизводства. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть месяцев административного ареста.

Напомним, что 20 февраля мировой суд назначил девушке сразу шесть административных штрафов на общую сумму 102 000 рублей за отказ исполнять судебные решения. Затем 2 марта суд за это же добавил ей еще 27 рублей штрафов. Ранее, в течение 2016 года, гонщица была оштрафована судом на общую сумму 183 000 рублей за неуплату штрафов за нарушения ПДД, а также приговорена к административному аресту на 10 и 14 суток и 595 часам обязательных работ.

Старт активного судебного преследования Мары Багдасарян по странному стечению обстоятельств начался в прошлом году после того, как она на своей страничке в соцсети публично обвинила неких высших офицеров МВД в том, что они, якобы, вымогали у Руслана Шамсуарова $ 500 000 за закрытие дела о «гонках на Гелендвагене» и возврат владельцу конфискованного «орудия преступления» — Mercedes Gelandewagen.