В чем польза астрологических прогнозов для водителей

Напомним, в своих прогнозах эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. использует пятибалльную шкалу оценок. «Пять» за аварийность означает, что ситуация с дорожно-транспортными происшествиями спокойная, «двойка» указывает на повышенную опасность для водителей за рулем

10 мая, среда — статистика подтверждает, что в полнолуние случается больше неприятных происшествий. И это вполне объяснимо — давление у человека повышается, эмоциональные реакции обостряются — нетрудно совершить ошибку. За рулем, где доли секунды иногда решают все — это особенно актуально, поэтому будьте внимательны и к себе, и окружающим. Внимание водителей — «2»; аварийность — «3»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «5».

11 мая, четверг — отличительной особенностью сегодняшнего дня станут замедленные реакции. Внимание водителей — «2»; аварийность — «3»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «4».

12 мая, пятница — если вы неторопливый или начинающий водитель, сегодня можете столкнутся с нетерпимостью и агрессией по отношению к вам. Внимание водителей — «4»; аварийность — «2»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «3»; продажа — «3».

14 мая, суббота — нарушения скоростного режима и агрессивная манера вождения могут послужить причиной происшествий на дороге. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «3»; продажа — «5».

15 мая, воскресенье — какие-то детали могут ускользнуть из поля вашего зрения сегодня. Пользуйтесь очками, если это вам необходимо, чаще смотрите по сторонам, оценивая действия других участников дорожного движения. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «5»; продажа — «3».