Мини, миди, макси: в какой юбке удобнее водить машину

Фото: Виктория Базылева
Точеные женские силуэты, облаченные в коротенькие платьица или строгие юбки, вызывают восторженные взгляды мужчин любого возраста. Большинство представительниц «слабого» пола готовы даже обрекать себя на некоторый дискомфорт — лишь бы было красиво. Но удобно, а главное безопасно ли водить автомобиль в юбках? Корреспондент портала «АвтоВзгляд» проверил это на собственном опыте.
Виктория Базылева

«Юбка юбке — рознь», — скажете вы и будете абсолютно правы. Именно поэтому для чистоты и объективности этого любопытного эксперимента я откопала в своем гардеробе три абсолютно разноплановых «атрибута женственности». Мне удалось в полной мере ощутить, каково это: присаживаться в машину в зауженном платье или искать педали, спрятавшиеся в подоле длиннющего сарафана. К тому же я овладела навыком «третьей руки»: научилась постоянно придерживать шаловливую юбчонку, которая в паре с ветром так и норовила оголить меня перед соседями по потоку.

А в качества моих ассистентов выступили сразу два автомобиля: один с автоматической коробкой передач, а другой «на ручке». Согласитесь, ведь управляя машиной на «автомате», особо сложных движений ногами водителю совершать не приходится, чего не скажешь о транспортных средствах, оборудованных МКП. Не секрет, что автомобиль с тремя педалями итак вызывает у подавляющего большинства дам панический страх, а если прибавить к этому фильму ужасов еще и узенькую плотную юбку длиной, скажем, чуть ниже колена? Но об этом чуть позже.

Фото: Виктория Базылева

Соблазнительные «мини» как символ лета

Направляясь в сторону автомобиля, я слегка нервно одергивала свою коротенькую юбку и мысленно готовилась к худшему. И зря, ведь именно она доставила мне меньше всего хлопот и оказалась вполне приемлемым вариантом.

Пожалуй, основной минус «мини» и еще более откровенных моделей в том, что с ними нужно быть предельно внимательной при посадке и высадке. Заносить ноги по очереди, как в джинсах, уже не получится: рискуете «показать все, что скрыто» окружающим. Так что, аккуратненько присаживаемся на краешек сиденья и по-девчачьи словно склеенные ножки переносим под рулевую колонку. И, о чем я уже говорила, следим за опасными связями коротких юбок и порывов ветра. Не забывайте придерживать свой предмет гардероба как во время «погружения», так и в поездке, если рискнете открыть нараспашку окно.

Кстати, сюда же, к минусам, я бы отнесла полученные в ходе испытаний тактильные ощущения. Всем известно, насколько коварен в жаркую погоду кожаный салон автомобиля по отношению к оголенным частям тела, а в тканевом — просто не комфортно. К тому же у особо чувствительных автоледи могут появиться покраснения или — того хуже — раздражения.

А вот на качестве управления машиной облачение в «мини» никак не влияет: одинаково удобно водить что на «автомате», что на «механике» — как и в спортивных штанах. В качестве бонуса гарантировано пристальное внимание пассажира переднего сиденья к вашим ножкам, а как эффектно вы будете смотреться на автомойке самообслуживания…

Фото: Виктория Базылева

Строгая преподавательница или горячая секретарша

Присаживаясь в автомобиль в так называемой юбке-карандаше, вы почувствуете себя неповоротливым неуклюжим медведем. Мужчинам ради эксперимента могу предложить крепко-накрепко связать ноги в коленях и попробовать залезть в салон. Нет, вы, конечно, это сделаете, но какие эмоции при этом испытаете! А если на «лабутенах»?

Когда от вас требуется лишь переставлять стопу с «газа» на «тормоз», «карандаш» не причинит сильного дискомфорта. Всю прелесть вы ощутите лишь в машине с «механикой»: ваши колени связаны, помните, да? Однозначно неудобно, да еще и опасно. Конечно, можно приловчиться и слегка подтянуть юбку повыше, на бедра: станет чуть легче, однако появится другая не менее масштабная для леди проблема — образуются складки, справиться с которыми под силу лишь утюгу. А вот тот самый передний пассажир такому раскладу непременно обрадуется, да и любопытные мужчины из соседних автомобилей тоже.

Отмечу, что несомненными плюсами «карандашей» являются ветроустойчивость (руки можно занять чем-то более полезным, чем вечно прижимать их к своему телу) и отсутствие прямого контакта кожи с обшивкой сидений. Вердикт: аппетитные секретарши и учительницы могут ездить на автомобиле лишь в качестве пассажира: так будет безопаснее для всех.

Фото: Виктория Базылева

Не шей ты мне, матушка, красный сарафан

По итогам проведенных мной испытаний могу сделать вывод, что длинные свободные юбки, платья и сарафаны таят в себе куда большую опасность, нежели любые другие. Во-первых, возникнут сложности в отношениях с педалями: подол заполонит все ножное пространство и будет забиваться во все самые неудобные места. В таких условиях и «рычаги» можно перепутать, и повредить свой наряд, периодически прижимая его пяткой. И это даже в автомобиле с АКП, что уж говорить про «механику», где работать педалями приходится достаточно активно.

То ли мне не очень везло, то ли истина такая, но пару раз я сама же ловила себя на «крючок». Кажется, будто вышла из машины, дверь закрыла, а ехидная пола осталась внутри: ситуация глупая, и ты уже не Афродита — окружающие молодые люди смотрят иначе.

Подводя итог эксперимента, признаюсь, что по всем параметрам удобнее всего… джинсы. Но ведь на дворе почти лето: хочется чувствовать себя женственной и красивой, оголяя свои стройные ножки. Пожалуйста, никто же не запрещает, как бы ни наоборот. Только не забывайте о самом главном: красота, может, и требует некоторых незначительных жертв, да вот только рисковать жизнью ради нее уж точно не стоит. Садясь за руль, помните о безопасности и о наличии в машине багажника, куда можно положить свою суперузкую или неприлично длинную юбку, чтобы переодеться в нее по прибытии.

8 мая 2017
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