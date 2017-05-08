Мини, миди, макси: в какой юбке удобнее водить машину

«Юбка юбке — рознь», — скажете вы и будете абсолютно правы. Именно поэтому для чистоты и объективности этого любопытного эксперимента я откопала в своем гардеробе три абсолютно разноплановых «атрибута женственности». Мне удалось в полной мере ощутить, каково это: присаживаться в машину в зауженном платье или искать педали, спрятавшиеся в подоле длиннющего сарафана. К тому же я овладела навыком «третьей руки»: научилась постоянно придерживать шаловливую юбчонку, которая в паре с ветром так и норовила оголить меня перед соседями по потоку.
А в качества моих ассистентов выступили сразу два автомобиля: один с автоматической коробкой передач, а другой «на ручке». Согласитесь, ведь управляя машиной на «автомате», особо сложных движений ногами водителю совершать не приходится, чего не скажешь о транспортных средствах, оборудованных МКП. Не секрет, что автомобиль с тремя педалями итак вызывает у подавляющего большинства дам панический страх, а если прибавить к этому фильму ужасов еще и узенькую плотную юбку длиной, скажем, чуть ниже колена? Но об этом чуть позже.