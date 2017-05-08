Мини, миди, макси: в какой юбке удобнее водить машину

Соблазнительные «мини» как символ лета

Направляясь в сторону автомобиля, я слегка нервно одергивала свою коротенькую юбку и мысленно готовилась к худшему. И зря, ведь именно она доставила мне меньше всего хлопот и оказалась вполне приемлемым вариантом.

Пожалуй, основной минус «мини» и еще более откровенных моделей в том, что с ними нужно быть предельно внимательной при посадке и высадке. Заносить ноги по очереди, как в джинсах, уже не получится: рискуете «показать все, что скрыто» окружающим. Так что, аккуратненько присаживаемся на краешек сиденья и по-девчачьи словно склеенные ножки переносим под рулевую колонку. И, о чем я уже говорила, следим за опасными связями коротких юбок и порывов ветра. Не забывайте придерживать свой предмет гардероба как во время «погружения», так и в поездке, если рискнете открыть нараспашку окно.

Кстати, сюда же, к минусам, я бы отнесла полученные в ходе испытаний тактильные ощущения. Всем известно, насколько коварен в жаркую погоду кожаный салон автомобиля по отношению к оголенным частям тела, а в тканевом — просто не комфортно. К тому же у особо чувствительных автоледи могут появиться покраснения или — того хуже — раздражения.

А вот на качестве управления машиной облачение в «мини» никак не влияет: одинаково удобно водить что на «автомате», что на «механике» — как и в спортивных штанах. В качестве бонуса гарантировано пристальное внимание пассажира переднего сиденья к вашим ножкам, а как эффектно вы будете смотреться на автомойке самообслуживания…