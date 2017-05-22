Названы самые удачные для водителей дни с 22 по 28 мая

При этом астрологические рекомендации эксперта порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастера китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. помогут вам не тратить время впустую там, где сегодня горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по нашей пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела будут идти гладко, без сучка и задоринки. «Троечка» же, как всегда, дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

22 мая, понедельник

энергетика сегодня спокойная, даже чересчур расслабляющая — не потеряйте на этой волне бдительность. Если вы заметили подобные проявления у себя, включите радиостанцию с энергичной и бодрящей музыкой. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «4»; продажа — «5».

23 мая, вторник

отличный день для обращения в государственные учреждения. Один нюанс: свою речь вы должны продумать заранее. Лучше, если она будет краткой и емкой — в этом случае чиновники будут благодушно настроены по отношению к вам, и вы сможете получить гораздо больше, чем рассчитывали. Внимание водителей — «5»; аварийность — «4»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «3».

24 мая, среда

сегодня, если есть такая возможность, оставьте машину дома. Если поездки никак не избежать, крадитесь как мышь и понапрасну не рискуйте. Внимание водителей — «2»; аварийность — «1»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «4».

25 мая, четверг

может быть вы от природы тихий и уравновешенный водитель, но сегодня вам захочется подрезать, обогнать, крепко выругаться — таково влияние энергий сегодняшнего дня. Не волнуйтесь, завтра все опять вернется в прежнее русло. Если вы и без того лихач и сорвиголова, самое коварное сегодня — это переоценка собственных возможностей, так что держите себя в руках и будьте адекватны. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «5»; продажа — «5».

26 мая, пятница

поездки сегодня могут оказаться более утомительными, чем обычно, а в дороге с вами могут случиться неожиданности — будьте к этому готовы и обойдитесь без смелых экспериментов за рулем. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «4».

27 мая, суббота

отличный день для начала длительных путешествий. Внимание водителей — «5»; аварийность — «5»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «4».

28 мая, воскресенье