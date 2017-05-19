Водителей стали массово «сажать» за тонировку

Пока депутаты мусолят законопроект об ужесточении ответственности за «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена», наказание за пресловутую тонировку по-прежнему предусматривает штраф в размере 500 рублей. О чем русским по-белому написано в ст.12.5 КоАП РФ.

В случае остановки инспекторами ГИБДД авто с затемненными стеклами, чья светопропускная способность не соответствует допустимой, на водителя должен быть составлен протокол по ч.3.1 той самой статьи Административного кодекса и выдано предписание о необходимости устранить нарушение.

Иными словами, «тонировщик» обязан по закону в течении 10 дней удалить пленку с лобового или передних стекол машины. Но как показывает практика, особенно в ходе специально организованных рейдов, гаишники заставляют нарушителей сдирать пленку с окон авто прямо на месте, хотя делать этого шофер не обязан. Для чего тогда, спрашивается, предписание?