Водителей стали массово «сажать» за тонировку

Фото: Геннадий Черкасов
Каждый Божий год в России устраивают показательные суды над любителями прятаться за глухой тонировкой в автомобилях. И вот — очередная волна арестов, причем полицейские, отправляя дела в суд, даже не дают возможности «тонированным» водителям избавиться от пленки.
Вячеслав Василенко

Пока депутаты мусолят законопроект об ужесточении ответственности за «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена», наказание за пресловутую тонировку по-прежнему предусматривает штраф в размере 500 рублей. О чем русским по-белому написано в ст.12.5 КоАП РФ.

В случае остановки инспекторами ГИБДД авто с затемненными стеклами, чья светопропускная способность не соответствует допустимой, на водителя должен быть составлен протокол по ч.3.1 той самой статьи Административного кодекса и выдано предписание о необходимости устранить нарушение.

Иными словами, «тонировщик» обязан по закону в течении 10 дней удалить пленку с лобового или передних стекол машины. Но как показывает практика, особенно в ходе специально организованных рейдов, гаишники заставляют нарушителей сдирать пленку с окон авто прямо на месте, хотя делать этого шофер не обязан. Для чего тогда, спрашивается, предписание?

Фото: Геннадий Черкасов

Кроме того, в пользу водителя теоретически говорит и п.2.3.1 ПДД, согласно которому он должен устранить неисправности, если это возможно. То есть ежели при себе имеется, например, скребок или хотя бы отвертка.

В противном случае, «он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности». Но попробуйте объяснить это остановившему вас экипажу ДПС, который помимо наложения штрафа еще и с радостью отправит вас «за решетку», руководствуясь ч.1 ст.19.3 КоАП РФ о «неповиновении законным распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Наказание за подобное нарушение предусматривает в лучшем случае штраф до 1000 рублей, а в худшем — арест сроком до 15 суток. Но если дело попало в суд, то готовьтесь ближайшие несколько дней хлебать баланду и делиться ею с тараканами в изоляторе временного содержания.

Нет, конечно, уйти от ответственности можно, но для этого придется посуетиться в попытках договориться с судьей. Впрочем, судя по массовым арестам в Москве, Иваново, Калуге, Саратове, Красноярске и других регионах страны, «решать вопрос» с Фемидой получается далеко не у всех.

автоправо, штрафы, суд, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, арест, ГИБДД
19 мая 2017
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