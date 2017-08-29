Названы самые аварийные дни первой недели сентября

В этом, по крайней мере, уверена эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. Ее рекомендации помогут не тратить время впустую там, где горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела пройдут гладко. «Троечка» же дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

29 августа, вторник – хороший день для тех, кто за рулем — не предвещает особых сложностей и непредвиденных ситуаций. Внимание водителей — «5»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «3»; продажа — «2».

30 августа, среда – превратитесь на один день в неторопливого водителя. Чтобы не спешить, рассчитывайте время с запасом. Не планируйте слишком много поездок на сегодня. Внимание водителей — «3»; аварийность — «4»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «3».

31 августа, четверг – эмоции сегодня зашкаливают, воздержитесь от кофе и других бодрящих напитков за рулем. Даже если перед вами стопроцентный «баран», отпустите его с миром. Внимание водителей — «4»; аварийность — «2»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «2».

1 сентября, пятница – в продолжение четверга пятница потребует от водителей предельной внимательности за рулем. Проблематичными сегодня будут взаимоотношения с пешеходами и детьми — пропускайте их, уступайте им дорогу, они сегодня могут появиться в самых неожиданных местах. Будьте внимательны при перемещениях по дворам. Внимание водителей — «3»; аварийность — «2»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «2».

2 сентября, суббота – отличный день для путешествий и поездок на короткие расстояния. Энергетика дня помогает с продажами. Внимание водителей — «3»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «2»; продажа — «5».

3 сентября, воскресенье – день повышенной травматичности. Убедитесь, что в салоне вашего автомобиля нет колющих, режущих, острых предметов. Пейте свой кофе только из пластиковой посуды. Внимание водителей — «4»; аварийность — «3»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «2»; продажа — «3».

4 сентября, понедельник – люди, с которыми вам предстоит общаться сегодня, настроены лояльно и конструктивно — используйте это для решения важных вопросов. Внимание водителей — «4»; аварийность — «5»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «2»; продажа — «5».