Социальное такси пустят на выделенки

Так, например, инвалидам часто затруднительно попасть на необходимые процедуры без опоздания — транспорт социальной службы не имеет права выезжать на специальную выделенную полосу. Этой проблемой заинтересовались и представители Общероссийского народного фронта, обратившиеся для ее решения в столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. По мнению «фронтовиков», задержки и опоздания социального такси вызваны в том числе пробками и перегруженности московских дорог. А ездить по выделенным полосам такие таксисты не имеет права. В итоге люди с ограниченными возможностями вынуждены ждать подачи машины по 2—3 часа и пропускать важные медицинские процедуры.

– Люди рады бы вызывать обычные такси, ездить по «выделенке» и не стоять в пробках, но таксисты часто отказываются везти в своих салонах детей-инвалидов с редкими видами заболеваний, — заявил порталу «АвтоВзгляд» член регионального штаба ОНФ, руководитель проекта Народного фронта «Безбарьерная среда» Юрий Баусов. — И только парк службы социального такси располагает машинами, приспособленными для инвалидов-колясочников и детей с различными видами инвалидности…

Одним словом, отсутствие разрешения на проезд социального такси по выделенной полосе, и отсутствие четких нормативов и стандартов, определяющих необходимое количество автомобилей для выполнения социального заказа, создают инвалидам дополнительные сложности. Эксперты ОНФ направили обращение в адрес городских властей с просьбой создать условия для того, чтобы водители социальных такси имели право ездить по «выделенке».