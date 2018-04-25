Имеет ли гаишник право интересоваться здоровьем водителя

Один из самых распространенных вопросов, который слышит водитель от инспектора ГИБДД: «Как вы себя чувствуете?» В регионах стражи порядка часто интересуются у автолюбителей, куда они держат путь и с какой целью. Задают и другие различные вопросы, отвечать на которые порой совсем непросто. Обязаны ли вы это делать, и в праве ли полицейские их задавать, разобрался «АвтоВзгляд».
Стражи порядка встречаются разные, и многие из них не прочь поговорить. Тем более, что закон им этого не запрещает. Причем они могут задавать вопросы и водителю, и пассажирам. Но только по существу: согласно пункту 84.4 Регламента ГИБДД, сотрудник дорожной полиции имеет право остановить автомобиль в связи с необходимостью опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являются.
Другое дело, что у гражданина есть право не отвечать ни на один вопрос инспектора. Согласно статье 51 Конституции Российской Федерации, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Так что даже если у вас настолько ужасное самочувствие, что нет сил разговаривать, вы имеете законное право молчать.
Только не исключено, что тем самым вы наведете на себя лишние подозрения. Не секрет, что сотрудник хлопочет о вашем здоровье не с целью вам помочь и не из соображений милосердия, а с намерением обнаружить у вас признаки опьянения, чтобы при положительном тесте на алкоголь отстранить от управления автомобилем.
Мало того, у полицейских есть право не только спрашивать, но и просить, о чем недавно писал портал «АвтоВзгляд». В соответствии все с тем же Регламентом сотрудники ДПС могут предложить вам покинуть автомобиль, чтобы пройти в служебное помещение стационарного поста, занять место в патрульной машине, для участия в процессуальных действиях, для досмотра салона и багажника, для устранения технической неисправности авто или нарушения правил перевозки грузов и так далее.
Имейте в виду, что в любой просьбе стража порядка у вас есть право отказать. Главное — не путать вопрос и просьбу стража порядка с законным требованием, которое должно исполняться беспрекословно.
Если уж вы «снизошли» и все-таки решились пообщаться с гаишником, не стоит ему грубить, потому что это может квалифицироваться как оскорбление и как хулиганство. Статья 319 Уголовного кодекса за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей налагает на виновника штраф от 2500 до 40 тысяч рублей. Если вы повторно обругали полицейского, то санкции рассчитываются в зависимости от размеров заработной платы за период до трех месяцев.