Имеет ли гаишник право интересоваться здоровьем водителя

Стражи порядка встречаются разные, и многие из них не прочь поговорить. Тем более, что закон им этого не запрещает. Причем они могут задавать вопросы и водителю, и пассажирам. Но только по существу: согласно пункту 84.4 Регламента ГИБДД, сотрудник дорожной полиции имеет право остановить автомобиль в связи с необходимостью опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являются.

Другое дело, что у гражданина есть право не отвечать ни на один вопрос инспектора. Согласно статье 51 Конституции Российской Федерации, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Так что даже если у вас настолько ужасное самочувствие, что нет сил разговаривать, вы имеете законное право молчать.

Только не исключено, что тем самым вы наведете на себя лишние подозрения. Не секрет, что сотрудник хлопочет о вашем здоровье не с целью вам помочь и не из соображений милосердия, а с намерением обнаружить у вас признаки опьянения, чтобы при положительном тесте на алкоголь отстранить от управления автомобилем.