В общественном транспорте снова можно будет ездить без билетов

Правительство Москвы уже проводило эксперименты, убрав неудобные турникеты на нескольких маршрутах. В результате оказалось, что это уменьшает время в пути среднестатистического пассажира на 5 — 15 минут.

Оказалось, что недостатки прежней системы контроля серьезно перевесили её преимущества. На сегодняшний день 80 автобусных маршрутов Москвы и все трамваи лишились этих трехруких «чудовищ» у входа. Конечно, число «зайцев» тут же выросло. Правда число контролеров тоже неумолимо растет. Да и ответственных пассажиров, по словам городской администрации, стало гораздо больше.

Первые пробные турникеты появились в 2001 году в Зеленограде. Они отлично справились с безбилетниками. Поэтому в течение нескольких следующих лет турникеты установили на большинство маршрутов Мосгортранса.

Сейчас город начал закупать автобусы-«гармошки» и трехсекционные трамваи большой вместимости, и очереди на остановках стали расти. Без турникетов эта проблематеоретически должна отпасть.