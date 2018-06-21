В общественном транспорте снова можно будет ездить без билетов

Наталья Мущинкина
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать из наземного общественного транспорта все турникеты. Вместо них у каждой двери автобусов, троллейбусов и трамваев столицы появятся валидаторы. Ответственные пассажиры будут самостоятельно прикладывать к ним свои билеты, оплачивая проезд. Эта небольшая реформа должна закончиться к 1 сентября текущего года.
Светлана Ермолаева

Правительство Москвы уже проводило эксперименты, убрав неудобные турникеты на нескольких маршрутах. В результате оказалось, что это уменьшает время в пути среднестатистического пассажира на 5 — 15 минут.

Оказалось, что недостатки прежней системы контроля серьезно перевесили её преимущества. На сегодняшний день 80 автобусных маршрутов Москвы и все трамваи лишились этих трехруких «чудовищ» у входа. Конечно, число «зайцев» тут же выросло. Правда число контролеров тоже неумолимо растет. Да и ответственных пассажиров, по словам городской администрации, стало гораздо больше.

Первые пробные турникеты появились в 2001 году в Зеленограде. Они отлично справились с безбилетниками. Поэтому в течение нескольких следующих лет турникеты установили на большинство маршрутов Мосгортранса.

Сейчас город начал закупать автобусы-«гармошки» и трехсекционные трамваи большой вместимости, и очереди на остановках стали расти. Без турникетов эта проблематеоретически должна отпасть.

КоАП, Путин, автопутешествие, дорога, трасса, дептранс, коммерческий транспорт
21 июня 2018
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