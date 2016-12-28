Новые поправки в ОСАГО убьют ОСАГО

Многим почему-то кажется, что у нас хуже всего живется старикам, сиротам и прочим малообеспеченным. На самом деле, самые сирые и убогие у нас — страховщики ОСАГО. По крайней мере, если ориентироваться на масштабы внимания, уделяемого им правительством и Госдумой.

Максим Строкер

Депутаты приняли на днях в первом чтении законопроект, заменяющий денежное возмещение по ОСАГО ремонтом. А Минфин и Центробанк ко второму чтению уже согласовали собственные в него поправки. И все ради того, чтобы оградить белых и пушистых страховщиков от ужасных автоюристов, с помощью которых люди выбивают положенные им по ОСАГО компенсации. Разумеется, юристы работают не за спасибо и страховым компаниям, тотально проигрывающим такие судебные дела, приходится оплачивать и ремонт машин, и услуги адвокатов, помогающих гражданам. Так вот, ЦБ и Минфин решили, что вместо денежного возмещения ущерба от ДТП, побитые легковушки будут в новом году чинить исключительно в автосервисах, которые автовладельцам станут назначать страховые компании.

Причем эти сервисы должны будут соответствовать требованиям, разработанным Банком России. И последний уже озвучил часть из них. В частности, по задумке Центробанка, ремонт должен быть проведен в течение 30 календарных дней, без учета нерабочих и праздничных дней. Отсчет будет начинаться с момента выдачи направления на ремонт. Которое страховщик станет выдавать… через 20 дней с момента ДТП. Кроме того, предусмотрена отсрочка в размере еще пяти рабочих дней — на доставку автомобиля к месту ремонта. Другими словами, пострадавший в ДТП человек вынужденно поставит свое авто «на прикол» как минимум на 60 дней!

При том, что сейчас гражданин, получив хоть какие крохи со страховщика, может починить авто в течение недели в любом автосервисе — даже «гаражном» — по собственному выбору! Кроме того, Центробанк почему-то решил, что расстояние до автосервиса, куда страховщик направит потерпевшего по ОСАГО, не может превышать 50 километров либо от места ДТП, либо от места жительства автовладельца. То есть машину, скажем, жителя центра Москвы страховая компания сможет легко и непринужденно направить, например, в Чехов. Или в Электросталь. Или в Дмитров с Кубинкой. В тамошних гаражах наверняка будет подешевле чиниться.

Кроме того, столичному жителю наверняка окажется крайне «удобно» за свой счет везти свою «ласточку» за полсотни километров на эвакуаторе! Не стоит забывать, что в готовящихся поправках к ОСАГО прописан гарантийный срок такого ремонта, равный «всего» двум месяцам! То есть когда автомобиль, восстановленный с использованием самых дешевых китайских запчастей в самом дешевом из имеющихся в радиусе 50 километров автосервисе развалится уже через три месяца, ее владелец не сможет в рамках закона даже предъявить какие-либо претензии к ремонтникам и страховщикам. Зато теперь, благодаря радению Минфина и Центробанка, страховые компании будут спасены от неизбежных судебных исков за безобразный ремонт пострадавших в ДТП машин!

госдума, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
7 января 2017
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