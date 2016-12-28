Новые поправки в ОСАГО убьют ОСАГО

Депутаты приняли на днях в первом чтении законопроект, заменяющий денежное возмещение по ОСАГО ремонтом. А Минфин и Центробанк ко второму чтению уже согласовали собственные в него поправки. И все ради того, чтобы оградить белых и пушистых страховщиков от ужасных автоюристов, с помощью которых люди выбивают положенные им по ОСАГО компенсации. Разумеется, юристы работают не за спасибо и страховым компаниям, тотально проигрывающим такие судебные дела, приходится оплачивать и ремонт машин, и услуги адвокатов, помогающих гражданам. Так вот, ЦБ и Минфин решили, что вместо денежного возмещения ущерба от ДТП, побитые легковушки будут в новом году чинить исключительно в автосервисах, которые автовладельцам станут назначать страховые компании.

Причем эти сервисы должны будут соответствовать требованиям, разработанным Банком России. И последний уже озвучил часть из них. В частности, по задумке Центробанка, ремонт должен быть проведен в течение 30 календарных дней, без учета нерабочих и праздничных дней. Отсчет будет начинаться с момента выдачи направления на ремонт. Которое страховщик станет выдавать… через 20 дней с момента ДТП. Кроме того, предусмотрена отсрочка в размере еще пяти рабочих дней — на доставку автомобиля к месту ремонта. Другими словами, пострадавший в ДТП человек вынужденно поставит свое авто «на прикол» как минимум на 60 дней!