Интернет-магазины запускают акции на покупку зимней резины для автомобилей

А это особенно актуально в условиях отечественной зимы. Но возникает вопрос: где купить качественную зимнюю резину по выгодной цене?

Покупками в Интернете сегодня никого не удивишь — здесь можно выгодно купить все, включая зимние шины. В преддверии сезона многие интернет-магазины предлагают интересные и выгодные акции на автопокрышки для зимы. Чтобы не попасться в сети мошенников и не приобрести продукцию сомнительного качества, стоит выбирать только надежные и проверенные онлайн-площадки, например, интернет-магазин Tyre&Service, который гарантирует подлинность и оригинальность представленной продукции.

Магазин Tyre&Service предлагает достойный ассортимент шипованной и фрикционной резины для зимы от мировых производителей. В каталоге собрана продукция от Nokian (http://tyre-service.kz/almaty/shiny/winter/nokian), Pirelli, Michelin и других ведущих брендов. Также приятно удивляет ценовая политика. Обратите внимание, что стартовала выгодная акция на зимний ассортимент от торговых марок Gislaved и Continental. Благодаря широкому выбору, удобному шинному калькулятору и простому оформлению сайта с детальным описанием характеристик товара, подобрать идеальную зимнюю резину для своего «железного коня» не составит труда. Оформить заказ с доставкой можно по ссылке http://tyre-service.kz/.

О компании

Интернет-магазин Tyre&Service предлагает широкий ассортимент автомобильных шин ведущих торговых марок с официальной гарантией. Регулярно проводятся выгодные акции для клиентов. Также доступны услуги шиномонтажа, хранения шин в разных городах Казахстана.

Контактная информация

телефон: 8 800 070 1111

e-mail: shop@tyre-service.kz

сайт: http://tyre-service.kz

Казахстан, г. Уральск, Западно-Казахстанская область, ул.Шолохова 20/2

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