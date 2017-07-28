Новый BQ-5203 Vision с двойной камерой уже в продаже

В новом смартфоне за 9990 рублей пользователь получает внушительный комплект технологических изюминок, главной из которых является наличие двойной камеры.
Максим Строкер

В новом смартфоне за 9990 рублей пользователь получает внушительный комплект технологических изюминок, главной из которых является наличие двойной камеры. В стандартном режиме используется 16-мегапиксельный сенсор, а при создании широкоформатного снимка задействуется и 8-мегапиксельный модуль. Такая камера позволяет делать фотографии с популярным эффектом Боке (эффект размытия заднего фона), что особенно порадует любителей нестандартных фотосъемок.

По производительности BQ Vision не уступает своим конкурентам, потому как на его борту установлены высокопроизводительный 4-ядерный процессор MT6737T на базе современной ОС Android 7.0 и поддержкой 4G с функцией VoLTE.

Для быстродействия работы смартфона добавлены 3 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной, а также для расширения памяти присутствует слот под карту до 128 Гб.

Безграничные визуальные возможности демонстрирует 5,2-дюймовый IPS экран с HD-разрешением 1280*720 точек. А благодаря технологии Curved Glass просмотр видео и фотографий будет комфортным под любым углом обзора. За обеспечение безопасности данных пользователя в смартфоне отвечает фронтальный датчик отпечатков пальцев. Смартфон можно приобрести за 9990 рублей в официальном интернет-магазине производителя www.shop.bq-mobile.com. _________________________________________________________________________________ BQ — российский бренд портативной электроники, основанный в 2013 году. Основной ассортиментный портфель составляют мобильные телефоны, смартфоны и планшетные компьютеры в бюджетном ценовом сегменте. Активное развитие BQ обусловлено сотрудничеством с крупными сетевыми ритейлерами и центрами технической поддержки в РФ, Беларуси, Казахстане. Официальный сайт — www.bq-mobile.com

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28 июля 2017
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