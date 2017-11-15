Зачем видеорегистратору с функцией «радар-детектора» нужна картография

Не так давно на российском рынке появилось сигнатурное комбо-устройство — видеорегистратор и радар-детектор в одном корпусе — со встроенной картографией Inspector Scat Se. Нам удалось по горячим следам поймать эту новинку. Впечатлениями, собственно, и делимся.
Максим Строкер

Причины для знакомства

Первая. Это сигнатурный гибрид на свежайшем процессоре Ambarella A12A35. Сигнатурный — значит, в памяти устройства хранятся «подписи», т. е. характеристики сигналов радарных комплексов. Поэтому если вам на пути попадется, к примеру, «КРИС» или «КРЕЧЕТ», вы увидите не шкалу в указанием K-диапазона, а название модели радара. Спидкам нового поколения, так сказать. Плюс к этому, модель оснащена здоровенным сенсорным экраном 3,5 дюйма. Управлять — быстро, смотреть — удобно.

Вторая. Богатая комплектация. Устройство стоит около 15 000 рублей. Недешево, конечно, зато не придется дополнительно выискивать и покупать кабель прямого питания от электросети автомобиля. Также в комплекте сразу два крепления, на скотче 3М и на присоске. Первое гораздо компактнее и лучше держится, зато второе пригодится, если авторег используется на несколько машин. И еще есть мешочек для хранения аппарата. Мелочь, а приятно.

Третья. И главная причина, по которой нас заинтересовал Scat Se — Inspector первый в России сделал гибрид с картографией. Что это, и зачем надо? В памяти модели хранится карта всей нашей необъятной Родины. На этой карте прописано, на какой скорости где разрешено ехать. Да — гаджет умеет то, что раньше было доступно только в приложениях навигации типа Яндекс.Карты. Ни в гибридах, ни в радар-детекторах ничего подобного не было.

Второй логичный аспект картографии (всё это в Scat Se называется eMap) — решается извечная проблема переключения Город/Трасса, которую каждый производитель пытается решить по-своему. Что характерно, ничего дельного никто до сих пор не предложил. В Scat Se картография позволяет всегда знать, где вы — в городе или за его чертой, и автоматически менять режимы чувствительности и сопутствующие параметры.

Упаковка и комплектация

Не самая крупная коробка выполнена в фирменном стиле Inspector: спереди фото фронта модели, справа — правого бока, и так далее.

Комплект поставки примечателен кабелем прямого питания от электросети, мешочком для хранения гибрида и двумя креплениями на выбор — на 3М или присоске. Присутствует кардридер, который далеко не всегда встречается с корейскими комбо.

Внешний вид и управление

Гибрид с 3,5-дюймовым экраном — это за разумными пределами или нет? По нашему опыту — определенно, нет. По габаритам модель не особо загромождает лобовое стекло, а на крупном дисплее проще и быстрее получается рассмотреть всю информацию.

Жаль только, что сенсорный слой резистивный, поэтому для пущей уверенности лучше сразу «стучать» кончиком ногтя.

Сенсорное управление, кто ж поспорит, — это очень удобно. В Scat Se все кнопки выводятся на экране, каждая в виде наглядной пиктограммы, и любые операции совершаются в 3—4 раза быстрее.

Как вы уже знаете, устанавливать Scat Se предлагается либо на кронштейн с вакуумной присоской, либо на держатель с 3М. Присоска — это максимально удобный вариант, однако, из-за перепада температур или по другим причинам (например, изначально стекло было грязное) держатель может подвести, и кронштейн вместе с комбо полетит вниз и стукнется об интерьер машины. Так можно и экран разбить, будет очень неприятно. Поэтому мы бы советовали 3М — тут и сам держатель выходит очень маленьким, и держит так, что без отвертки не оторвешь.

Радар-детектор

Тут мы отметим, пожалуй, основные моменты. В нашем распоряжении аж семь режимов:

  • Трасса
  • Город* (разницу см. в таблице ниже)
  • Город 1*
  • Город 2*
  • IQ (автоматическое переключение Трасса/Город1 на основании картографии)
  • Подпись (сигнатурный режим)
  • Подпись IQ (до 80 км/ч работает «Подпись», свыше — по сути тот же режим, только неопознанные сигналы вместо игнорирования будут демонстрироваться в K-диапазоне).

*разницу см. в таблице ниже

Мы испытывали автоматическое переключение режимов в Москве и МО, оное происходило корректно и без задержек. На всякий случай, дополнительно отслеживали границы мегаполиса по Яндекс.Картам, но каких-либо глюков или неточностей со стороны Scat Se не заметили. Средняя реакция за 800—1000 метров до радаров. Спидкам — «наше всё» в городе, базы производитель обновляет ежемесячно.

Во избежание утомительных звуковых оповещений есть ряд настроек, чтобы устройство сохраняло молчание до превышения разрешенной скорости или же допустимого порога превышения (скажем, +20 км/ч). Фактически Inspector Scat Se — это единственный радар-детектор для водителей, которые действительно желают избегать непреднамеренного нарушения скорости. Пока подобную картографию и точное знание предела скорости на том или ином участке обеспечивали только приложения навигации. Проще говоря, вам нужно было всегда иметь под рукой включенный смартфон с активным GPS и запущенным приложением.

По коробке у вас может возникнуть ложно впечатление о том, что Scat Se является чуть ли не навигатором. Это не так. Просто в опциях можно выбрать режим экрана eMap, после чего вместо демонстрации фоном видео с регистратора пойдет виртуальная карта с подписью текущего округа и разрешенной на участке скорости. Дополнительно на карте могут отображаться подписи объектов.

Видеорегистратор

Модель работает на базе процессора последнего поколения Ambarella A12 в паре с матрицей OmniVision OV4689. Съемка ведется в разрешении Super HD 2304х1296 пикселей с максимальным битрейтом 18 Mbps. Угол обзора максимально широкий, 170 градусов по диагонали. Модель поддерживает не 64 и даже не 128 Гб карточки. Лимит — внушительные 256 Гб.

К качеству съемки не придерешься. Правильная цветопередача, нет ошибок баланса белого как днем, так и ночью. Очень сильно порадовало то, что несмотря на широкоугольный объектив, геометрические искажения по краям минимальные. Скорее всего, dewarp (встроенная в проц Ambarella исправления искажений) включен и работает тут на всю катушку. Понравилась общая детализация кадра, однако из-за все того же широкого угла снижается метров до 12 дистанция читаемости госномеров. Зато в кадре без проблем умещается, скажем, три полосы и две обочины. Что в городских условиях самое важное, ведь нужно максимально подробно фиксировать все происходящее перед машиной.

Ночью проявляет себя WDR, госномера практически не засвечиваю и хорошо «читаются», если вы едете с одинаковой скоростью с машиной впереди. Отметим, что высокая резкость сохраняется по всему полю кадра, у края детальность ничуть не снижается, нет «мыла».

Вывод

Резюмируя, можно сказать, что по сочетанию всех параметров, Inspector Scat Se оказывается на сегодняшний день фактически уникальным гаджетом. Настоящий прибор нового поколения, сочетающий и продвинутые технологии, и современную функциональность, и комфорт пользования. Функция встроенной картографии, которая нигде больше не реализована, выгодно отличает устройство от собратьев по цеху. Девайс стоит около 15 тысяч рублей, что для гибрида такого уровня вполне оправдано. Позволим себе тезисно выделить плюсы и минусы модели.

Плюсы:

• Первый и единственный гибрид с картографией. Автоматически стопроцентно точное переключение режимов Город/Трасса. Не в зависимости от скорости, а исходя из вашего реального местоположение — в населенном пункте или за его пределами;

• То, что раньше нам было доступно только в приложениях навигации — Scat Se всегда точно знает, какая скорость разрешена на текущем участке дороги;

• Широкая комплектация — кабель питания от электросети, кардридер, два крепления и мешочек;

• Большой сенсорный экран;

• Выполнение на достойном уровне двух базовых функций: видеосъемки и выявления радаров.

Минусы:

• Можно было приложить еще и карточку microSD на 16 Гб;

• Хотелось бы, чтобы модель была со сквозным питанием через кронштейн.

16 ноября 2017
101
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы