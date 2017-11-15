Зачем видеорегистратору с функцией «радар-детектора» нужна картография

Причины для знакомства

Первая. Это сигнатурный гибрид на свежайшем процессоре Ambarella A12A35. Сигнатурный — значит, в памяти устройства хранятся «подписи», т. е. характеристики сигналов радарных комплексов. Поэтому если вам на пути попадется, к примеру, «КРИС» или «КРЕЧЕТ», вы увидите не шкалу в указанием K-диапазона, а название модели радара. Спидкам нового поколения, так сказать. Плюс к этому, модель оснащена здоровенным сенсорным экраном 3,5 дюйма. Управлять — быстро, смотреть — удобно.

Вторая. Богатая комплектация. Устройство стоит около 15 000 рублей. Недешево, конечно, зато не придется дополнительно выискивать и покупать кабель прямого питания от электросети автомобиля. Также в комплекте сразу два крепления, на скотче 3М и на присоске. Первое гораздо компактнее и лучше держится, зато второе пригодится, если авторег используется на несколько машин. И еще есть мешочек для хранения аппарата. Мелочь, а приятно.

Третья. И главная причина, по которой нас заинтересовал Scat Se — Inspector первый в России сделал гибрид с картографией. Что это, и зачем надо? В памяти модели хранится карта всей нашей необъятной Родины. На этой карте прописано, на какой скорости где разрешено ехать. Да — гаджет умеет то, что раньше было доступно только в приложениях навигации типа Яндекс.Карты. Ни в гибридах, ни в радар-детекторах ничего подобного не было.

Второй логичный аспект картографии (всё это в Scat Se называется eMap) — решается извечная проблема переключения Город/Трасса, которую каждый производитель пытается решить по-своему. Что характерно, ничего дельного никто до сих пор не предложил. В Scat Se картография позволяет всегда знать, где вы — в городе или за его чертой, и автоматически менять режимы чувствительности и сопутствующие параметры.