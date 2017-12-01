Может ли умный видеорегистратор предотвратить ДТП и спасти от штрафов?

Однако, как показывает практика, для российских судей далеко не все записи с автомобильных камер имеют юридическую силу. Как выбрать для своей машины правильного «свидетеля», который не только удовлетворит своими показаниями Фемиду, но и поможет вам избежать ДТП, убережет от штрафов и научит вас не «тупить» за рулем? Давайте разбираться. В чем заключается основная загвоздка, когда автомобилист, в качестве доказательства своей невиновности в ДТП или нарушении Правил дорожного движения, предоставляет в суд запись со своего устройства видеорегистрации? В том, что из видео, снятого на большинство видеорегистраторов, нет возможности точно определить в каком именно месте оно сделано, а потому в качестве доказательства такие видеоматериалы использовать сложно. Таким образом, большинство регистраторов, продаваемых в магазинах, подходят лишь для того, чтобы выкладывать снятые ролики в соцсетях.

Привязываемся к точке

Поэтому при выборе «свидетеля» для своего авто, необходимо убедиться, что устройство оснащено встроенным GPS или Глонасс-датчиком. Ведь благодаря связи со спутником, на снятом видео будут отображаться такие важные для судей параметры, как скорость движения и точные координаты места съемки.

К слову сказать, промониторив рынок, мы обнаружили, что сертифицированных регистраторов, со встроенным «ДжиПиЭсом» или Глонассом, не так уж и много. А по-настоящему заслуживает внимания только Garmin Dash Cam 65W. И сейчас вы поймете, чем же он так крут.