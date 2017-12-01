Может ли умный видеорегистратор предотвратить ДТП и спасти от штрафов?

Видеорегистратор в машине, несомненно, вещь архиполезная, позволяющая в случае чего произвести объективный разбор «полетов» и доказать свою правоту.
Дмитрий Зленко

Однако, как показывает практика, для российских судей далеко не все записи с автомобильных камер имеют юридическую силу. Как выбрать для своей машины правильного «свидетеля», который не только удовлетворит своими показаниями Фемиду, но и поможет вам избежать ДТП, убережет от штрафов и научит вас не «тупить» за рулем? Давайте разбираться. В чем заключается основная загвоздка, когда автомобилист, в качестве доказательства своей невиновности в ДТП или нарушении Правил дорожного движения, предоставляет в суд запись со своего устройства видеорегистрации? В том, что из видео, снятого на большинство видеорегистраторов, нет возможности точно определить в каком именно месте оно сделано, а потому в качестве доказательства такие видеоматериалы использовать сложно. Таким образом, большинство регистраторов, продаваемых в магазинах, подходят лишь для того, чтобы выкладывать снятые ролики в соцсетях.

Привязываемся к точке

Поэтому при выборе «свидетеля» для своего авто, необходимо убедиться, что устройство оснащено встроенным GPS или Глонасс-датчиком. Ведь благодаря связи со спутником, на снятом видео будут отображаться такие важные для судей параметры, как скорость движения и точные координаты места съемки.

К слову сказать, промониторив рынок, мы обнаружили, что сертифицированных регистраторов, со встроенным «ДжиПиЭсом» или Глонассом, не так уж и много. А по-настоящему заслуживает внимания только Garmin Dash Cam 65W. И сейчас вы поймете, чем же он так крут.

Мал, да удал

Сразу поражает, это миниатюрность регистратора. Размер практически как у спичечного коробка, да и вес примерно такой же. Если вы сноб, и не любите, чтобы на лобовом стекле висели всякие гаджеты, загораживающие обзор, то благодаря скромным размерам Garmin Dash Cam можно установить в промежутке между зеркалом заднего вида и собственно «лобовухой». Как же в этом случае пользоваться меню?

Сюда слушай!

Устройство распознает голосовые команды. Правда, на английском языке, но команд не так много и запомнить три-четыре самые ходовые фразы, думаю, не составит труда. Голосом видеорегистратор можно попросить начать или прекратить запись видео, сохранить фрагмент, сделать фотографию. Впрочем, при таких скромных габаритах устройства его не грех прилепить и на какую-нибудь видимую часть лобового стекла, чтобы можно было более полноценно пользоваться видеорегистратором, тем более, что сзади у него жидкокристаллический дисплей.

Попали в поле зрения

Угол обзора у камеры Garmin Dash Cam просто сумасшедший — 180 градусов. Представьте, регистратор стоит практически вплотную к лобовому стеклу, а на снимаемой им картинке видны и левая и правая стойки кузова. При этом, не смотря на широкий угол обзора, по краям картинка «не мыльная», абсолютно четкая и не составляет труда прочитать номера машин, идущих в соседних рядах. Да и вообще надо отметить, что картинка, которую выдает регистратор, чрезвычайно высокого качества. Кстати, снимет герой нашего рассказа в формате Full HD.

Кроме того, Garmin Dash Cam оснащен G-датчиком (или как его еще называют, датчиком удара). Если вы попали в яму или произошло ДТП, то видеорегистратор сохраняет видеоролик в неудаляемую папку, а это значит, что действительно важная информация никуда не пропадет.

Хранитель семейного бюджета

На этом «фишки» регистратора не заканчиваются. Dash Cam 65W знает, где установлены все стационарные камеры контроля скорости, а потому за несколько сот метров до гаишного радара на экране гаджета появляется сообщение, мол, «на этом участке ограничение скорости 60 км/ч, вы едете со скоростью 84 км/ч, а до камеры осталось 200 метров, дескать, думай, братишка». Несомненно полезная функция!

А еще Garmin Dash Cam 65W способен предотвратить ДТП. Нет, у регистратора нет рук, чтобы «взять управление на себя», но есть понимание дорожной ситуации. Так, например, если вы слишком близко приблизились к впереди идущей машине, то раздастся сигнал и экранчик устройства загорится красным цветом с предупреждением об опасном сближении. А если же вас начало клонить в сон и машина медленно но верно покидает свой ряд в сторону обочины или, наоборот, выезжает на встречную полосу, Garmin тут же выдаст предупреждение о съезде с полосы движения.

Не тормози!

Особенно понравилась чисто городская функция, которая «вшита» в видеорегистратор от Garmin. Это оповещение о начале движения. Оно ведь часто как бывает: остановился на светофоре и пока горит красный, ты зависаешь в своем смартфоне. Обычно таких «залипал» приводят в чувства нервные, стоящие позади автомобилисты, которые что есть сил жмут на клаксон и проклинают вас, соню, до седьмого колена. Dash Cam 65W спасет вас от нападок других водителей, интеллигентно сообщив вам, что загорелся зеленый сигнал светофора и машины, которые стояли впереди вас, уже поехали. Таким образом, этот регистратор не просто молча снимает хронику ваших поездок, но и словно бывалый штурман помогает вам безопасно преодолевать любые расстояния.

Кстати, коль мы заговорили о смартфонах. Видеорегистратор Garmin Dash Cam 65W можно с помощью Wi-Fi сконнектить с вашим мобильным устройством. Таким образом, в режиме реального времени вы сможете делиться в соцсетях и на видеохостингах фотографиями и видюшками, сделанными на это продвинутое устройство.

День сменяет ночь

В светлое время суток все регистраторы, даже дешевые «китайцы», снимают вполне сносно. Судить же об истинном качестве регистратора можно по ночным записям. В большинстве случаев, на видюшке, сделанной в темное время суток, ничего кроме черного фона и мелькающих то белых, то красных огоньков мы не увидим. Dash Cam 65W приятно удивил и здесь! Картинка говорит сама за себя. В городе при искусственном освещении прекрасно читаются номера на впереди идущих машинах, фары от встречных авто не засвечивают кадр. Да и загородом, без придорожных фонарей, света собственных фар вполне хватает, чтобы на выходе получить четкую и вполне различимую картинку.

У многих о Garmin сложилось мнение, что это всегда дорого. Разубеждать не будем. Garmin Dash Cam 65W, действительно, стоит немножко дороже некоторых аналогов, но зато сколько здесь полезных и даже эксклюзивных опций?! Это не просто молчаливый видеорегистратор, это самый настоящий помощник на дороге.

1 декабря 2017
255


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы