На что рассчитывать водителю, когда «умер» аккумулятор

Зима — время, когда автомобильные пусковые устройства особенно востребованы, ведь в холодное время года мороз практически ежедневно экзаменует миллионы автомобилей на предмет надежной работы. Даже если опасаешься утром не завестись, каждый вечер снимать с машины аккумулятор, таскать его домой, а утром монтировать обратно — не вариант.
Максим Строкер

Временным выходом — до замены «уставшей» АКБ или проверки машины у хорошего автоэлектрика — может стать использование автомобильного пускового устройства. Хотя автор этих строк держит в машине такого типа штуковину из иных соображений: на случай, если кому-то из соседей по автостоянке или просто на дороге потребуется экстренное «прикуривание». Автомобильный «пускач» для этих целей приспособлен гораздо лучше, нежели машина целиком. Надо сказать, что такие аппараты бывают двух типов: литий-полимерные и конденсаторные.

И у тех, и у других есть свои особенности, которые нагляднее всего видны на примере гаджетов от одного бренда — таким образом исключаются различные маркетинговые «помехи» и можно сфокусироваться на «чистом железе». Для этой цели мы выбрали линейку автомобильных пусковых устройств бренда «Berkut». Во-первых, потому что марка эта достаточно широко распространена на нашем рынке, а во-вторых потому, что в ее «репертуаре» есть по несколько автомобильных «пускачей» обоих типов.

Начнем с литий-полимерных пуско-зарядных аппаратов — Berkut JSL-12000 и Berkut JSL-18000. В основе конструкции каждого из них, само собой, литий-полимерный аккумулятор. Только у одного устройства его емкость 12 А*ч, а у другого — 18 А*ч. Соответственно, первый выдает максимальный пусковой ток на уровне 400 Ампер, а второй — 600 Ампер. Чтобы воспользоваться устройством такого типа, его нужно предварительно зарядить от бытовой электросети напряжением 220 Вольт либо от бортовой розетки 12V. Модель JSL-12000 набирает полный заряд за четыре часа, а более мощный JSL-18000 — за семь.

После этого каждый из них обеспечивает по 10—15 попыток пуска мотора. Разница между ними в том, что Berkut JSL-12000 рекомендуется применять для запуска бензиновых двигателей рабочим объемом не более 3,5 л и 2 л в случае с дизельным силовым агрегатом, а Berkut JSL-18000 справится и со «взрослыми» моторами: с бензиновым до 7 литров рабочего объема, либо с 4,5-литровым дизельным.

У конденсаторных пусковых устройств своя специфика. В первую очередь — конструктивная. Тут аккумуляторы отсутствуют в принципе. Вместо них применены сверхъемкие конденсаторы — так называемые ионисторы.

В линейке Berkut три конденсаторных аппарата. Они различаются по своим энергетическим параметрам: Berkut JSC-300 выдает пусковой ток в 300 Ампер, Berkut JSC-450 — в 450 Ампер, а Berkut JSC-800 — в 800 Ампер. Соответственно, первый предназначен для запуска двигателей объемом вплоть до 3-литрового бензинового и 2,5-литрового дизельного, второй — до 4,5-литрового бензинового и 3-литрового дизельного и третий способен завести 7-литровый бензиновый или 5-литровый дизельный мотор.

Несомненным преимуществом конденсаторных устройств перед литий-ионными являются условия их хранения без всякого контроля и подзарядки неограниченное время при любых погодных условиях и температурах от −40 до +65 С.

Данные пускачи можно без всякой опаски хранить в багажнике автомобиля. Литий-полимерные же устройства нельзя хранить в разряженном состоянии, и в заморозки в автомобиле держать их не имеет смысла, поскольку при хранении в низких температурах батарея теряет свои пусковые свойства и свой пиковый ток такое устройство не выдаст.

Еще одним важным отличием является высокая скорость зарядки конденсаторных пускачей. Им даже не нужна 220-вольтовая электросеть. Так, самое мощное конденсаторное пусковое устройство заряжается на 100% от обычного автомобильного аккумулятора за каких-то 3—5 минут! От автомобильного прикуривателя в салоне — не более, чем за 15—20 минут, от 5-вольтового мини-USB (в компьютере, к примеру) — за 2—3 часа.

Прелесть конденсаторных «беркутов» серии JSC в том, что их можно на 100% зарядить даже от «полумертвого» аккумулятора твоей же машины, который уже не в состоянии сам ее завести. Пусть в штатной бортовой батарее останется хотя бы 5% энергии — этого хватит на полную зарядку конденсаторного Berkut. Но, если по каким-то причинам двигатель не завелся, конденсаторный девайс потребует новой полной зарядки. Да, она продлится, скорее всего, не долго. Но время займет. Литий-полимерный конкурент в подобной ситуации обеспечит еще, как минимум, десяток попыток пуска.

Ну и нельзя не сравнить вес литий-полимерных и конденсаторных пуско-зарядных устройств. У литий-полимерных он минимален. JSL 12000, например, весит всего 450 грамм, а JSL 18000 — чуть более 600.

Благодаря своей компактности литий-полимерные устройства вполне можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для подзарядки мобильного гаджета или ноутбука. Тем более, что производитель предусмотрел такую возможность, оснастив оба девайса соответствующими USB-разъемами. «Конденсаторы» же весят в 2—3 раза больше: Berkut JSC-300 – 1,23 кг, Berkut JSC-450 – 1,38 кг и Berkut JSC-800 – 1,84 кг.

Одним словом, выбор современного автомобильного пуско-зарядного устройства всегда превращается в нелегкую дилемму. Что предпочесть: меньший вес, компактность и большее число попыток пуска или большие габариты, но отсутствие необходимости заряжать устройство заранее, а также беззаботное хранение в багажнике? Решить, что тут однозначно лучше, а что хуже в принципе невозможно. Каждому автовладельцу приходится при этом ориентироваться исключительно на свои предпочтения и условия возможной эксплуатации.

25 декабря 2017
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