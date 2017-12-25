На что рассчитывать водителю, когда «умер» аккумулятор

Временным выходом — до замены «уставшей» АКБ или проверки машины у хорошего автоэлектрика — может стать использование автомобильного пускового устройства. Хотя автор этих строк держит в машине такого типа штуковину из иных соображений: на случай, если кому-то из соседей по автостоянке или просто на дороге потребуется экстренное «прикуривание». Автомобильный «пускач» для этих целей приспособлен гораздо лучше, нежели машина целиком. Надо сказать, что такие аппараты бывают двух типов: литий-полимерные и конденсаторные.

И у тех, и у других есть свои особенности, которые нагляднее всего видны на примере гаджетов от одного бренда — таким образом исключаются различные маркетинговые «помехи» и можно сфокусироваться на «чистом железе». Для этой цели мы выбрали линейку автомобильных пусковых устройств бренда «Berkut». Во-первых, потому что марка эта достаточно широко распространена на нашем рынке, а во-вторых потому, что в ее «репертуаре» есть по несколько автомобильных «пускачей» обоих типов.