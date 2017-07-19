H2: очистка ДВС за 40 мин

К сожалению, пока не удалось придумать силовую установку, которая не изнашивается.

Металл постоянно испытывает различные нагрузки — температурные, динамические и пр. Загрязнение двигателя — не самое страшное из того, что может произойти в процессе эксплуатации ТС, но своевременная чистка поможет значительно продлить срок службы автомобиля в целом. К загрязнению двигателя приводит:

• Неполнота сгорания топлива. Растет параллельно с увеличением нагара на стенках цилиндров.

• Езда в городском режиме. Частое переключение передач, смена оборотов двигателя от низких до высоких, «дерганье» в пробках, характерные для города, также не помогают продлить срок службы мотора.

• Сбои свечей. Неравномерная работа свечей приводит к увеличению расхода (до 4%) и образованию копоти на различных узлах двигателя.

Как узнать, что двигатель пора чистить

Один из явных признаков — повышенный расход топлива и масла. Об очистке стоит задуматься также после того, как на холостых оборотах появляются посторонние шумы и тем более, когда двигатель начинает ощутимо вибрировать. Последствиями загрязнения может быть потеря динамики, рост выбросов CO-CH, общее нарушение стабильности работы силового агрегата. Эти признаки означают, что пора чистить двигатель.