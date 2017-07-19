H2: очистка ДВС за 40 мин

Что приводит к загрязнению двигателя.
Максим Строкер

К сожалению, пока не удалось придумать силовую установку, которая не изнашивается.

Металл постоянно испытывает различные нагрузки — температурные, динамические и пр. Загрязнение двигателя — не самое страшное из того, что может произойти в процессе эксплуатации ТС, но своевременная чистка поможет значительно продлить срок службы автомобиля в целом. К загрязнению двигателя приводит:

• Неполнота сгорания топлива. Растет параллельно с увеличением нагара на стенках цилиндров.

• Езда в городском режиме. Частое переключение передач, смена оборотов двигателя от низких до высоких, «дерганье» в пробках, характерные для города, также не помогают продлить срок службы мотора.

• Сбои свечей. Неравномерная работа свечей приводит к увеличению расхода (до 4%) и образованию копоти на различных узлах двигателя.

Как узнать, что двигатель пора чистить

Один из явных признаков — повышенный расход топлива и масла. Об очистке стоит задуматься также после того, как на холостых оборотах появляются посторонние шумы и тем более, когда двигатель начинает ощутимо вибрировать. Последствиями загрязнения может быть потеря динамики, рост выбросов CO-CH, общее нарушение стабильности работы силового агрегата. Эти признаки означают, что пора чистить двигатель.

Что такое «очистка двигателя водородом»

Очистка двигателя водородом — достаточно распространенная методика. Ее суть — специальная установка вырабатывает чистый водород, который дозированно подается во впускной коллектор мотора. Водород способствует 100% полноте сгорания топлива и дожиганию сажевых наслоений на стенках цилиндров и других активных частях двигателя.

Технология очистки водородом широко применяется во всем мире. В качестве примера можно привести следующие компании, которые успешно практикуют очистку двигателей данным способом:

• США — «The Carbon Clearing» (www.carboncleaningusa.com) — 18 центров на всей территории страны, «HES Hydrogen» (www.heshydrogen.com).

• Новая Зеландия — «Hometune» (www.hometune.co.nz).

• Англия — «Engine Carbon Clean» (www.enginecarbonclean.com) — центры в 22 городах страны. «Engine Carbon Clean» имеет филиалы в Германии, Дании, Греции, Венгрии, Румынии, Бразилии, Колумбии и Австралии.

Это безопасно

Многих волнует, что водород, как взрывоопасный газ, приведет к излишним нагрузкам в двигателе, что станет причиной серьезных поломок. Совсем наоборот, очистка водородом способствует выведению через выхлопной тракт сажи в виде мелкодисперсной пыли, она не требует вскрытия двигателя и проходит на холостых оборотах в штатном режиме. Процедура не требует никаких присадок и всевозможных добавок. После чистки не нужно менять масло. Это абсолютно безопасно для двигателя.

Что в итоге

После чистки двигателя водородом:

• Восстанавливается нормальный расход топлива.

• Уменьшаются вредные выбросы в атмосферу.

• Двигатель работает более равномерно, исчезает вибрация.

• Улучшается динамика автомобиля.

• Нормализуется компрессия.

Компания H2 обслуживает бензиновые и дизельные двигатели самых разных типов: автомобильные, мотоциклетные, авиационные, железнодорожные, двигатели генераторов, лодочные. Все оборудование компании прошло сертификацию в России и разрешено к использованию. За время работы компании не было зафиксировано ни одного случая негативного влияния водорода на работу силовой установки.

Специалисты H2 рекомендуют производить очистку двигателя водородом регулярно. Для новых двигателей — через 50 тысяч километров пробега. Последующие интервалы должны составлять примерно 20 тысяч километров.

Изучить работу установки протонно-мембранного электролиза, ознакомиться с уже реализованными заказами, посмотреть видео и задать вопрос консультанту компании H2 можно на официальном сайте www.h2-auto.ru.

16+

19 июля 2017
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