Что делать, если полетел турбокомпрессор

Поломка турбокомпрессора может быть вызвана различными причинами. Так, к возникновению неисправностей могут привести неполадки в системе смазки, когда неисправный масляный насос, забитые трубки подачи масла, загнутые трубки слива масла приводят к «масляному голоданию». Или проблемы с топливной системой: с форсунками, ТНВД, магистралями. Неприятности могут возникнуть и по вине систем вентиляции и охлаждения двигателя. Как бы там ни было, итог всегда один: ремонт или покупка нового турбокомпрессора. Однако восстановленный турбокомпрессор, учитывая изначальную высочайшую точность этого узла, стопроцентной гарантии долгой службы никогда и ни при каких условиях не даст. Вот и носятся автовладельцы по авторазборкам, пытаясь найти неповрежденный аналог вышедшего из строя изделия. Но, поскольку, как уже говорилось, на работу турбины влияет масса внешних факторов, на найденный подходящий аналог уже могли повлиять перечисленные выше «болячки» мотора. А значит, и служить с виду исправное устройство будет недолго.
Особенно если учесть, что служба эта несется в очень непростых условиях. Так, по данным компании Honeywell, одного из ведущих мировых производителей турбокомпрессоров оригинального качества, вибрации двигателя достигают 25 g, температура отработавших газов поднимается в дизельном двигателе до 830 °C, а в бензиновом — до 1050 °C. Частота вращения ротора турбокомпрессора — 280 000 об/мин. Поэтому качество используемого узла должно быть безупречным, а само изделие — высокоточным, производительным и надежным. То есть, если его замена необходима, лучше всего брать новый. Но вот какой?
Экономику покупки мы решили изучить на примере одной из легковых иномарок среднего ценового сегмента, владельцы которой особо часто жалуются на проблемы с турбинами. И расклад получился такой.
Ремонт турбокомпрессора без каких-либо гарантий на долгую службу обходится в среднем в 15−18 тысяч рублей. Покупка нового китайского изделия с труднопроизносимым названием и совершенно непонятной гарантийной составляющей — в 20−25 тысяч рублей. При этом необходимо учитывать, что недорогие турбокомпрессоры производятся, как правило, по устаревшим технологиям из компонентов низкого качества, что и обеспечивает их привлекательную цену. Если же говорить об оригинальных турбинах, то цена нового изделия составляет весьма значительные 50−60 тысяч рублей.
Выход из наметившегося было тупика подсказали аналитические материалы независимой британской компании Millbrook Group, занимающейся рейтинговыми исследованиями рынка автозапчастей. Ее эксперты, сравнив по заказу компании Honeywell ряд производителей турбин, пришли к выводу, что на вторичном рынке наибольшего внимания потребителей заслуживают турбокомпрессоры Garrett, поскольку, в частности, «обеспечивают существенно большую эффективность на протяжении всего срока службы». Более того, для дешевых аналогов оригинальных турбокомпрессоров характерно снижение мощности двигателя на 20% и повышение расхода топлива на 10%, при этом уровень выбросов NOx (на 8−28%) и CO2 (на 2,0−4,5 г/км) выше соответствующих показателей турбокомпрессоров Garrett. Как показали дальнейшие изыскания, цена вопроса для нашей иномарки составляет на сегодняшний день 35−40 тысяч рублей, в зависимости от скидок-дисконтов официальных представителей марки.
Важно отметить: все турбокомпрессоры Garrett откалиброваны в соответствии с требованиями оригинальных спецификаций автопроизводителей и идут, если говорить о бензиновых легковушках, чуть ли не на все марки и модели: от Opel Astra рабочим объемом 1,4 л с одинарной крыльчаткой до BMW объемом 1,6 л с двумя крыльчатками, V6 Ford EcoBoost и V8 BMW Х-серии с двойным турбонаддувом. Да еще с расширенной гарантией на сервисное обслуживание и запасные части. Поэтому использование турбокомпрессоров Garrett — это естественный выбор для автомобиля с турбированным мотором. Не рискуйте — доверяйте качеству!