Что делать, если полетел турбокомпрессор

Особенно если учесть, что служба эта несется в очень непростых условиях. Так, по данным компании Honeywell, одного из ведущих мировых производителей турбокомпрессоров оригинального качества, вибрации двигателя достигают 25 g, температура отработавших газов поднимается в дизельном двигателе до 830 °C, а в бензиновом — до 1050 °C. Частота вращения ротора турбокомпрессора — 280 000 об/мин. Поэтому качество используемого узла должно быть безупречным, а само изделие — высокоточным, производительным и надежным. То есть, если его замена необходима, лучше всего брать новый. Но вот какой?

Экономику покупки мы решили изучить на примере одной из легковых иномарок среднего ценового сегмента, владельцы которой особо часто жалуются на проблемы с турбинами. И расклад получился такой.

Ремонт турбокомпрессора без каких-либо гарантий на долгую службу обходится в среднем в 15−18 тысяч рублей. Покупка нового китайского изделия с труднопроизносимым названием и совершенно непонятной гарантийной составляющей — в 20−25 тысяч рублей. При этом необходимо учитывать, что недорогие турбокомпрессоры производятся, как правило, по устаревшим технологиям из компонентов низкого качества, что и обеспечивает их привлекательную цену. Если же говорить об оригинальных турбинах, то цена нового изделия составляет весьма значительные 50−60 тысяч рублей.