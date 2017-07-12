Выбираем лучшие амортизаторы для подержанного авто

Выбор новых амортизаторов для подержанной машины — та еще задачка при нынешнем рыночном изобилии.
Максим Строкер

На прилавках автомагазинов представлены десятки подобных деталей, начиная от китайских no name и заканчивая брендовыми изделиями. Последние, конечно, предпочтительнее, но дороже. Впрочем, если уж платить, то лучше выбрать именитого производителя автокомпонентов. На рынке есть компании, способные предложить продукты «оригинального качества» за вполне приемлемые даже для небогатых российских автовладельцев цены. При этом они зачастую гораздо ниже, чем на оригинальные запчасти. И вот очередное тому подтверждение.

Компания Tenneco, известная своими инновационными разработками в области автокомпонентов и самым большим среди компаний-производителей систем подвески охватом европейского автопарка собственной продукцией, представила на рынке амортизаторы нового поколения Monroe OESpectrum. Технологические решения, используемые в амортизаторах Monroe линейки OESpectrum, заметно улучшают курсовую устойчивость автомобиля, сводят к минимуму шумы, вибрацию и нейтрализуют нежелательные колебания узлов подвески. В итоге водитель получает превосходные ощущения от вождения, что раньше было возможно исключительно при использовании оригинальных запчастей. Сам производитель, компания Tenneco, называет изделия Monroe OESpectrum «лучшими амортизатором на рынке запчастей за всю историю», поэтому предоставляет на данную модель 5-летнюю ограниченную гарантию.

В амортизаторах Мonroe OESpectrum применяется новая запатентованная технология Monroe R-TECH2 Rebound Valving Technology. Основная ее суть заключается в том, что в конструкции клапана отбоя присутствуют два набора идеально откалиброванных дисков, отделенных друг от друга эксцентрическим спиралевидным диском. Благодаря такой конструкции устраняются любые резкие изменения амортизирующей силы. За счет более точного управления всеми фазами гашения колебаний повышается стабильность управления в самых разных дорожных ситуациях и условиях вождения.

Иначе говоря, технология R-TECH2 обеспечивает практически мгновенный отклик и моментальное реагирование на любое изменение дорожного покрытия, поэтому курсовая устойчивость становится гораздо более стабильной, езда — более плавной, а управляемость автомобилем и уверенность водителя повышаются.

При этом описанная выше технология дополняется другой уникальной разработкой от Tenneco, а именно новым высокоскоростным клапаном сжатия, благодаря чему технология OESpectrum сводит к минимуму шумы, вибрацию и нежелательные колебания подвески.

К другим улучшениям, реализованным в амортизаторах Monroe OESpectrum, относятся высококачественное хромирование штока, новое масляное уплотнение улучшенной конструкции, оригинальный буфер отбоя с внутренней спиральной пружиной, а также уникальное фторопластовое уплотнение поршня и первоклассный состав полусинтетического масла.

Так что ответ на сформулированный в начале вопрос — да, хорошие амортизаторы действительно можно найти за разумные деньги: благодаря появлению на отечественном рынке автозапчастей новых амортизаторов Monroe OESpectrum автолюбители получили возможность получить по-настоящему технологичный и премиальный продукт от именитого производителя по отличной цене.

подержанные авто, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
12 июля 2017
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