Выбираем лучшие амортизаторы для подержанного авто

На прилавках автомагазинов представлены десятки подобных деталей, начиная от китайских no name и заканчивая брендовыми изделиями. Последние, конечно, предпочтительнее, но дороже. Впрочем, если уж платить, то лучше выбрать именитого производителя автокомпонентов. На рынке есть компании, способные предложить продукты «оригинального качества» за вполне приемлемые даже для небогатых российских автовладельцев цены. При этом они зачастую гораздо ниже, чем на оригинальные запчасти. И вот очередное тому подтверждение.

Компания Tenneco, известная своими инновационными разработками в области автокомпонентов и самым большим среди компаний-производителей систем подвески охватом европейского автопарка собственной продукцией, представила на рынке амортизаторы нового поколения Monroe OESpectrum. Технологические решения, используемые в амортизаторах Monroe линейки OESpectrum, заметно улучшают курсовую устойчивость автомобиля, сводят к минимуму шумы, вибрацию и нейтрализуют нежелательные колебания узлов подвески. В итоге водитель получает превосходные ощущения от вождения, что раньше было возможно исключительно при использовании оригинальных запчастей. Сам производитель, компания Tenneco, называет изделия Monroe OESpectrum «лучшими амортизатором на рынке запчастей за всю историю», поэтому предоставляет на данную модель 5-летнюю ограниченную гарантию.