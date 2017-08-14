Выбираем тормозные колодки для азиатских и американских автомобилей

Ведь эти детали не только должны быть рекомендованы автопроизводителем, но и соответствовать экологическим требованиям. Тормозная колодка, на самом деле, одна из главных деталей машины среди всех прочих, отвечающих за безопасность. Но помимо эффективности торможения, к ним предъявляется еще целый ряд требований. Например, они должны не шуметь во время торможения, «долго ходить» (иметь увеличенный ресурс), не сильно «пылить» продуктами своего износа и, ко всему этому, еще и отвечать жестким экологическим требованиям. Защитники природы и здоровья людей требуют, чтобы тормозные колодки не содержали асбеста и меди, пагубно влияющих на органы дыхания и прочее. Заметим, что металлические, в частности медные, включения в конструкции колодок (до 65%) используются для достижения стабильной работы колодок при температурах до 800 градусов Цельсия. Кроме того, медь способствует уменьшению износа колодок, предотвращает образование шумов и вибраций, способствуя также стабильности трения.
В различных странах существуют различные экологические стандарты и требования, предъявляемые к составу тормозных колодок для автомобилей. Наиболее жесткие — в США и в азиатских странах. При этом «медные» стандарты для тормозных колодок продолжат ужесточаться. В частности, начиная с 2021 года содержание меди в тормозных колодках не должно превышать 5%, а с 2025 года все тормозные колодки, продаваемые в США, вообще не должны содержать медь.
Компания Hella Pagid Brake Systems — совместное предприятие двух ведущих производителей автокомплектующих — намерена превзойти эти целевые показатели и еще до наступления установленного срока полностью перевести весь свой продаваемый по всему миру ассортимент на «безмедную» технологию. В рамках этой программы, Hella-Pagid в этом году выпустила на рынок абсолютно новый продукт — тормозные колодки, изготовленные по технологии NAO (non-asbestos organic).
Их фрикционный материал разработан с учетом специфики стандартов и требований, предъявляемых производителями машин японских, корейских и американских марок. Фрикционная накладка новых колодок от Hella Pagid Brake Systems не содержит стальных волокон, как в колодках стандартной серии. Вместо них, согласно NAO-технологии, используется так называемая безасбестовая органика, сочетающая комбинации альтернативных волокон и керамики.
Инженерам и техническим специалистам компании удалось из различных сульфидов металлов, минералов, абразивных материалов, волокон, керамических частиц и видов графита (всего более 25! различных компонентов) скомпоновать новый фрикционный материал. Эта смесь обеспечивает новым, не содержащим медь, тормозным колодкам такие же великолепные характеристики по износу и трению, как и у колодок с содержанием меди. Новый фрикционный материал серии NAO обуславливает не только минимальный износ тормозных колодок, но и существенно уменьшает уровень шума, образования пыли при торможении и снижает износ тормозных дисков.
Стоит отметить, что новая серия тормозных колодок NAO от Hella Pagid Brake Systems будет выпускаться параллельно со стандартной серией и сохранит главное преимущество — неизменно высокое немецкое качество, свойственное всей продукции компании Hella.