Выбираем тормозные колодки для азиатских и американских автомобилей

В различных странах существуют различные экологические стандарты и требования, предъявляемые к составу тормозных колодок для автомобилей. Наиболее жесткие — в США и в азиатских странах. При этом «медные» стандарты для тормозных колодок продолжат ужесточаться. В частности, начиная с 2021 года содержание меди в тормозных колодках не должно превышать 5%, а с 2025 года все тормозные колодки, продаваемые в США, вообще не должны содержать медь.

Компания Hella Pagid Brake Systems — совместное предприятие двух ведущих производителей автокомплектующих — намерена превзойти эти целевые показатели и еще до наступления установленного срока полностью перевести весь свой продаваемый по всему миру ассортимент на «безмедную» технологию. В рамках этой программы, Hella-Pagid в этом году выпустила на рынок абсолютно новый продукт — тормозные колодки, изготовленные по технологии NAO (non-asbestos organic).