Как подобрать качественную и недорогую автолампу

Если у вас уже сложившаяся репутация, не было ли рискованным решением настолько масштабно расширять ассортимент по другим конкурентонасыщенным направлениям?

— Сейчас в наших объемах продаж формируется очевидная тенденция: если еще два-три-четыре года назад более 70 % продаж приходилось на генераторно-стартерную группу, то сейчас доля этих продуктов в общем объеме не превышает 40—45%. И это притом что и по генераторам, и по стартерам мы постоянно фиксируем прирост продаж. Это означает, что те управленческие решения, которые мы приняли в докризисный период, оказались верными.

На какой спрос вы рассчитываете и кто ваш покупатель?

— Если говорить о емкости рынка, то здесь мы четко представляем себе наших потребителей: мы рассчитываем на 80 % автомобильного парка России — это, прежде всего, сегмент легковых и легких коммерческих автомобилей. У нас есть все необходимые инструменты для того, чтобы успешно развиваться в этом направлении. Мы отлично понимаем, куда нам необходимо двигаться.

Наш среднесрочный ориентир — достичь показателя в три тысячи предлагаемых товаров, а затем закрепиться на отметке в пять тысяч. Именно такое количество производимых и поставляемых товаров представляется нам необходимым в рамках имеющихся товарных групп. С таким товарным предложением мы сможем обеспечивать потребности 80–85 % автомобилей легковой группы и LCV по деталям автоэлектрооборудования.

Вашу продукцию по новым направлениям вы выпускаете самостоятельно или прибегаете к услугам сторонних производителей?

— Поскольку производственный потенциал России по-прежнему ограничен по ряду причин, мы частично используем направление контрактного производства. Однако по ряду товарных групп основная ставка сделана на расширение собственных мощностей. Так, например. в 2017 году мы существенно расширили линейку генераторов, которую производим в России — с трех моделей до двенадцати. В данном случае речь не идет о коммерческом преимуществе, но это позволяет дополнительно существенно улучшить качественную составляющую выпускаемой продукции, оперативно внедрять те или иные технологические операции и рассматривать варианты поставок на автозаводы. Это достаточные аргументы для развития нами этого направления.