Как эффективно бороться с вредными отложениями в моторе машины

Сегодня на прилавках автомагазинов можно увидеть массу разнотипных топливных присадок, предназначенных как для бензиновых моторов, так и дизелей.
Максим Строкер

Спрашивается, а насколько востребованы подобные препараты? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в проблеме. И в этой связи более чем любопытными оказались результаты ходовых испытаний различных автомобилей, проведенные немецкими экспертами. В частности выяснилось, что во впускном тракте бензиновых моторов, а также в узлах их топливной аппаратуры со временем появляются смолистые отложения и нагар. Самое важное: эти отложения возникают даже в том случае, если водитель использует горючее премиум-класса. А в случаях, когда автовладельцы заправляли машину обычным бензином, количество вредных отложений заметно увеличивалось. Полученные данные как нельзя актуальны применительно и к российскому рынку нефтепродуктов, где доля низкокачественного топлива до сих пор еще достаточно высока.

Учитывая эти факты, в лабораториях немецкой же компании Liqui Moly были разработаны специализированные топливные присадки. Среди них — концентрированный состав Langzeit Injection Reiniger, предназначенный для долговременной чистки инжекторных движков, в том числе имеющих выраженные эксплуатационные проблемы (например, плохой запуск, перебои в работе, неравномерный холостой ход). Но одним из главных преимуществ данного продукта для отечественных автомобилистов является возможность заправляться даже на непроверенных заправках, так как состав продукта позволяет не только произвести очистку топливной системы, но даже «продержаться» на некачественном бензине до следующей заправки. Кстати, немецкие разработчики данного продукта, детально изучив наш рынок нефтепродуктов, настоятельно советуют держать банку с таким состав в багажнике во время дальних путешествий по российским регионам, где часто есть риск «нарваться» на некачественный бензин.

Практика показала, что Langzeit Injection Reiniger полностью устраняет последствия использования «паленого» топлива. При регулярном же использовании эта моющая жидкость эффективно очищает топливную систему, а заодно обеспечивает надежную антикоррозионную защиту трубопроводов. Препарат фасуется в 250-миллилитровые флаконы (хватает на 250 литров бензина), снабженные дозировочной емкостью, позволяющей точно отмерить нужное количество моющего состава. Цена — примерно 400 ₽ — невысокая плата за поддержание топливной системы в должном состоянии.

Отдельная тема — дизельное топливо. Несмотря на то, что качество солярки в нашей стране потихонечку подтягивается к мировым стандартам, оно по-прежнему оставляет желать лучшего, особенно в регионах. А потому неудивительно, что многие ведущие производители автохимии, поставляющие в Россию свою продукцию, выпускают специальные препараты, улучшающие эксплуатационные характеристики солярки. Здесь Liqui Мoly является одним из лидеров рынка: достаточно отметить, что в ее ассортименте представлено едва ли не десяток дизельных присадок. Одна из наиболее востребованных — Langzeit Diesel Additiv. Разработчики особо подчеркивают, что это универсальное средство, для постоянного использования которое предназначено для любых типов дизельной аппаратуры. Продукт представляет собой уникальных комбинацию активных веществ, эффективно удаляющую коксовые отложения и нагар во всех узлах системы впрыска дизтоплива, включая насос, форсунки и камеры сгорания. Более того, долговременная дизельная присадка предотвращает повторное появление подобных отложений.

Востребованность присадки Langzeit Diesel Additiv на нашем рынке очень высока. Тут важно помнить, что риск появления загрязнений в жиклерах и трубопроводах резко возрастает от некачественной солярки, а это сразу же сказывается на снижении эффективности работы ТНВД или форсунок, что впоследствии может привести к их поломке. Кстати, как свидетельствует сервисная практика, дефекты узлов ТНВД — самые распространенные неисправности, вызванные применением некачественного дизтоплива. Так вот, долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv как раз и создана для того, чтобы исключить подобные проблемы. Продукт поступает в продажу в концентрированном виде в пластиковых флаконах, снабженных мерной камерой. Как убедились эксперты «Автовзгляда», эта переходная емкость позволяет точно дозировать рекомендуемое количество препарата в зависимости от количества солярки, заливаемой в бак. Одного флакона достаточно на 250 литров дизельного топлива. Цена — примерно 570 ₽

1 ноября 2017
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