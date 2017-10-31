Как эффективно бороться с вредными отложениями в моторе машины

Спрашивается, а насколько востребованы подобные препараты? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в проблеме. И в этой связи более чем любопытными оказались результаты ходовых испытаний различных автомобилей, проведенные немецкими экспертами. В частности выяснилось, что во впускном тракте бензиновых моторов, а также в узлах их топливной аппаратуры со временем появляются смолистые отложения и нагар. Самое важное: эти отложения возникают даже в том случае, если водитель использует горючее премиум-класса. А в случаях, когда автовладельцы заправляли машину обычным бензином, количество вредных отложений заметно увеличивалось. Полученные данные как нельзя актуальны применительно и к российскому рынку нефтепродуктов, где доля низкокачественного топлива до сих пор еще достаточно высока.

Учитывая эти факты, в лабораториях немецкой же компании Liqui Moly были разработаны специализированные топливные присадки. Среди них — концентрированный состав Langzeit Injection Reiniger, предназначенный для долговременной чистки инжекторных движков, в том числе имеющих выраженные эксплуатационные проблемы (например, плохой запуск, перебои в работе, неравномерный холостой ход). Но одним из главных преимуществ данного продукта для отечественных автомобилистов является возможность заправляться даже на непроверенных заправках, так как состав продукта позволяет не только произвести очистку топливной системы, но даже «продержаться» на некачественном бензине до следующей заправки. Кстати, немецкие разработчики данного продукта, детально изучив наш рынок нефтепродуктов, настоятельно советуют держать банку с таким состав в багажнике во время дальних путешествий по российским регионам, где часто есть риск «нарваться» на некачественный бензин.

Практика показала, что Langzeit Injection Reiniger полностью устраняет последствия использования «паленого» топлива. При регулярном же использовании эта моющая жидкость эффективно очищает топливную систему, а заодно обеспечивает надежную антикоррозионную защиту трубопроводов. Препарат фасуется в 250-миллилитровые флаконы (хватает на 250 литров бензина), снабженные дозировочной емкостью, позволяющей точно отмерить нужное количество моющего состава. Цена — примерно 400 ₽ — невысокая плата за поддержание топливной системы в должном состоянии.