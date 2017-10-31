Какие свечи зажигания способны служить автовладельцу по-настоящему долго и эффективно?

Свечи зажигания DENSO Iridium TT эффективны на протяжении всего срока эксплуатации, который в несколько раз превышает срок службы стандартных свечей зажигания и может достигать 120 000 км.
Максим Строкер

Приближение очередного зимнего сезона означает, что многие автовладельцы вот-вот столкнутся с проблемой пуска двигателя на морозе. Это касается не только хозяев совсем уж «пожилых» моделей, но и тех, кто недавно стал обладателем нового авто.

Дело в том, что стабильность холодного пуска двигателя во многом зависит от работоспособности свечей зажигания. Ведь забить нагаром вследствие хронической езды по пробкам можно и новенькую свечу. А потом мучиться морозным утром из-за неуверенного пуска мотора. Предусмотрительные автовладельцы еще осенью в качестве одной из подготовительных мер меняют стандартные никелевые свечи зажигания в своих авто на продвинутые — с электродами из редкоземельных металлов. Уже многие автолюбители в общих чертах осведомлены о повышенной надежности искрообразования, стойкости к загрязнению и фантастической долговечности таких свечей.

Иридиевые свечи присутствуют, в частности, в ассортименте компании DENSO — одного из главных мировых новаторов «свечного» сегмента. В чем прелесть этого продукта для российских автовладельцев, вынужденных эксплуатировать свои автомобили в жестких зимних условиях, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Прежде всего, дело в том, что в свечах Iridium TT применяется технология Twin Tip — «двойного наконечника», суть которой заключается в следующем. В конструкции такой свечи, помимо ставшего уже стандартом тонкого центрального электрода (к слову, его диаметр всего 0,4 мм, что является лучшим результатом на рынке), также используется тонкий боковой электрод. Технически это реализовано следующим образом: на боковом электроде наплавлен шип из платинового сплава. Таким образом, диаметр наконечника бокового платинового электрода достигает всего лишь 0,7 мм. В результате такого решения искра проходит между двумя очень тонкими электродами, благодаря чему плотность искрового разряда повышается. Более мощный разряд обеспечивает более широкий и быстрый фронт воспламенения в камере сгорания. В итоге мы получаем полное сгорание даже сильно обогащенной смеси. Это позволяет увеличить топливную эффективность, особенно на переходных режимах, и уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу.

Что касается преимуществ в разрезе проблемы зимней эксплуатации, то они заключаются в следующем. Во-первых, как мы уже говорили, за счет малого сечения электродов искра при одинаковом напряжении получается более мощной. Поэтому при незначительном падении напряжения и стартового тока (довольно распространенная ситуация с частично разряженным на морозе аккумулятором, не находите?) мощности искры свечи ТТ по-прежнему будет достаточно для уверенного пуска. Во-вторых, тонкие электроды свечи ТТ менее склонны к образованию так называемых топливных мостиков. На морозе топливовоздушная смесь, подаваемая в камеру сгорания, быстро конденсируется, если не загорится сразу. Пары бензина смешиваются в более крупные капли, которые оседают по всей камере сгорания, в том числе и на электродах свечи, замыкая их и образуя тот самый «топливный мостик» между электродами. В итоге разряд проходит по нему, не образуя искру, — это то, что в народе называют «залитыми свечами». Так вот, благодаря тонкой наплавке на боковом электроде свечи ТТ гораздо сложнее «залить», что может оказаться решающим фактором при пуске двигателя в мороз.

Вторым большим преимуществом свечей Iridium TT является, собственно, иридий. Этот металл обладает исключительной прочностью и плотностью. Что особенно важно — как и все металлы из группы платиноидов, иридий чрезвычайно стоек к окислению: с чистым кислородом иридий вступает в реакцию при температуре свыше 1000 градусов Цельсия. Именно это свойство сделало этот металл столь незаменимым для работы в экстремальных условиях, поэтому иридий используется и в конструкции центрального электрода свечей зажигания DENSO Iridium TT. Свойство иридия не подвергаться коррозии даже при высокой температуре позволяет свечам с иридиевым электродом выдерживать значительные показатели температуры и давления в камере сгорания. Иридиевые свечи DENSO работают стабильно и обладают ресурсом до 120 000 км.

Так что, если вы задумываетесь о замене свечей зажигания в преддверии сезона холодов, обратите внимание на свечи DENSO Iridium TT. Они технологичны, надежны, долговечны и, кроме того, обладают привлекательной ценой.

31 октября 2017
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