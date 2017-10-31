Какие свечи зажигания способны служить автовладельцу по-настоящему долго и эффективно?

Приближение очередного зимнего сезона означает, что многие автовладельцы вот-вот столкнутся с проблемой пуска двигателя на морозе. Это касается не только хозяев совсем уж «пожилых» моделей, но и тех, кто недавно стал обладателем нового авто.

Дело в том, что стабильность холодного пуска двигателя во многом зависит от работоспособности свечей зажигания. Ведь забить нагаром вследствие хронической езды по пробкам можно и новенькую свечу. А потом мучиться морозным утром из-за неуверенного пуска мотора. Предусмотрительные автовладельцы еще осенью в качестве одной из подготовительных мер меняют стандартные никелевые свечи зажигания в своих авто на продвинутые — с электродами из редкоземельных металлов. Уже многие автолюбители в общих чертах осведомлены о повышенной надежности искрообразования, стойкости к загрязнению и фантастической долговечности таких свечей.

Иридиевые свечи присутствуют, в частности, в ассортименте компании DENSO — одного из главных мировых новаторов «свечного» сегмента. В чем прелесть этого продукта для российских автовладельцев, вынужденных эксплуатировать свои автомобили в жестких зимних условиях, разобрался портал «АвтоВзгляд».