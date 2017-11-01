О чем стучит рулевая рейка?

Владельцев корейских автомобилей спасет от этой напасти ремонт рулевой рейки Киа.

Причины неисправностей рулевой рейки

Итак, существует несколько причин поломки рулевой рейки:

● Плохие дороги

● Неаккуратная езда

● Плохие пыльники

Основная причина поломки — разбитые дороги. Постоянные ямы и неровная поверхность, заставляют рейку работать на износ, и как результат — она начинает тихо постукивать.

Также, немаловажную роль имеет и стиль вождения. Не любите притормаживать перед ямами и неровностями? Любите гонять по «стиральной доске»? Готовьтесь чинить рулевую рейку регулярно. Третьей причиной поломок рулевой рейки заслуженно считается пыль и грязь. Поврежденные пыльники пропускают частицы пыли и грязи к нежной начинке рейки и играют роль наждачной бумаги. Именно поэтому важно периодически проверять их целостность как минимум раз в сезон и, при необходимости, менять.

Признаки неисправности

Постепенно еле слышный стук будет становиться все более навязчивым и громким. Практически во всех случаях может означать неисправность рулевой колонки. Очень важно определить поломку еще на ранней стадии, когда стук только появился. Чем громче он становится — тем сильнее разбивает неисправная деталь все окружающие компоненты. В конце концов замена отдельных комплектующих не спасет и придется менять всю рулевую рейку. Не всегда поломка рулевой рейки сопровождается постоянным стуком. Важно знать основные признаки, указывающие на неисправную работу устройства. Одним из таких признаков могут быть поврежденные пыльники. Во время движения это заметить практически невозможно — потому и нужны осмотры. Если пыльники повреждены, то в любом случае нужна прочистка всех узлов.

Ремонт рейки КИА

Заметив даже малейшую неисправность, нужно сразу приступать к ремонту. Крайне не рекомендуется производить ремонт своими силами, так как есть опасность полностью испортить деталь. В автосервисе есть все необходимое для произведения качественного ремонта. Выбрать хороший сервис, можно при помощи агрегатора Uremont.com. Все что нужно сделать, указать в заявке свою проблему, и выбрать из предоставленного списка подходящий сервис. Быстро выгодно и качественно чините свой автомобиль с нашим сервисом.

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