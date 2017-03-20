Как сэкономить на замене амортизаторов

Статистика утверждает, что за время текущего экономического кризиса в России среднегодовой пробег среднестатистической машины сократился почти на треть. То есть автомобиль почти треть своего гарантийного срока проводит на стоянке. Российские автовладельцы стали реже приобретать запчасти, что заметно сказывается на бизнесе производителей автокомпонентов. Угодить и вашим, и нашим решила японская компания KYB — довольно известный производитель амортизаторов и пружин, выступив с уникальным для этого сегмента предложением.

С 1 марта 2017 фирма ввела увеличенную гарантию на все свои амортизаторы. Она составляет теперь три года с даты розничной продажи запчасти или 80 000 км пробега автомобиля. Правда, японцы оговаривают, что обязательным условием расширенной гарантии является покупка амортизаторов и пружин у официальных представителей компании и установка их на СТО, авторизованных по программе «KYB Сервис». Это обеспечит квалифицированную установку амортизаторов и качественный последующий сервис. Кроме того, максимальная гарантия действует при условии установки на машину полного комплекта амортизаторов бренда, а также при парной замене пружин KYB серии K-Flex.