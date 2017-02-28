Как выбрать автосалон для покупки автомобиля?

То время, которое вы потратите на этот выбор, в итоге может обернуться экономией существенных сумм.

Автосалон зачастую становится тем местом, куда потенциальные владельцы автомобилей обращаются в первую очередь. Это неудивительно, ведь покупка автомобилей с рук зачастую бывает связана с очевидными трудностями. Кроме того, сделки с так называемыми перекупщиками, таят в себе «подводные камни».

Однако, несмотря на то, что покупка автомобиля в салоне имеет свои плюсы, это не значит, что все салоны одинакового хороши. Скажем больше, среди них нередко попадаются откровенно мошеннические или просто недобросовестные фирмы. Как же выбрать автосалон?

Первое, что вы должны проверить еще перед поездкой в салон, это отзывы об автосалонах Москвы или того города, где планируется покупка. Выход в интернет, с ноутбука или мобильного устройства, а также пять минут потраченного времени смогут предоставить вам относительно объективную информацию о том или ином салоне. Конечно, в этом случае стоит отличать рекламные отзывы от комментариев настоящих автомобилистов, поэтому лучше читать информацию на сайтах, которые следят за правдивостью отзывов.

Не спешите, посетите салон не в день предполагаемой покупки, изучите разницу в цене на авто с разной комплектацией.

Крайне важно проверить, как салон относится к оформлению документации. Все бумаги, договоры, предложения должны быть оформлены правильно. Все слова сотрудников салона о ценах, скидках, специальных предложениях также должны быть зафиксированы в документах, а не устно. Если вы чувствуете, что вас хотят обмануть, что вам навязывают то, что вам не нужно, если у вас просят предоплату или не выплачивают деньги за автомобиль, взятый на реализацию — отстаивайте свои права, звоните в полицию и обращайтесь в суд.

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