UAZ Pickup: аутсайдер в призах

Поясним, что в рамках этого исследования рассчитываются индексы остаточной стоимости машин — то есть сколько денег потеряет владелец трехлетнего транспортного средства при его перепродаже. Для нынешнего доклада эксперты брали цены на новый автомобиль в 2014 году, рассчитанные с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2017 году (оба показателя — в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости, по итогам которых и сформирован рейтинг моделей по сегментам.

Понятно, что ульяновское изделие сложно сравнивать с немецким VW Amarok, для чего эксперты и разбили испытуемых на сегменты. Впрочем, мы не будем сейчас вдаваться в методики аналитиков, а просто приведем итоговые цифры «ценовых потерь», которые понесут владельцы трехлетних пикапов при их перепродаже. Тем более, что марок и моделей этих грузовичков в нашей стране — по пальцам пересчитать. А выводы вы сделаете сами.

Итак, в наилучшем положении окажутся хозяева Toyota Hilux: они, учитывая курсы валют в 2014- и 2017-м годах, а так же тогдашние прайсы на новые машины в автосалонах, не только не потеряют, но и выиграют при продаже своего авто — индекс остаточной «японца» составляет 103,2%. У Ford Ranger — 94,6%, у Mitsubishi L200 — 87,5%, у VW Amarok — 83,9% у Great Walll Wingle — 82,8%. И только за этим «китайцем» идет наш UAZ Pickup — его владельцы вернут себе лишь 76,2% средств, потраченных на покупку новой машины. И, наконец, замыкает список SsanYong Action Sports с индексом остаточной стоимости в 73,4%.

И если учесть, что даже заместитель генерального директора ООО «УАЗ», Сергей Травкин уверен, что «для покупателей наших автомобилей индекс сохранности остаточной стоимости автомобиля — весьма важный показатель», то подобные потери в остаточной стоимости вряд ли их обрадует…