Сервис Авто.ру стал покупать у граждан подержанные автомобили

Так, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», сервис открыл в Москве центр «Проверенные автомобили Авто.ру». Здесь продавец автомобиля может провести его диагностику, оценить и тут же реализовать. Правда, avto.ru приобретает только те транспортные средства, что находятся в хорошем состоянии. Под этим эксперты сервиса подразумевают в частности, что кузов авто не подвергался серьезному ремонту. Кроме того, специалисты проверяют машину по более чем 200 пунктам. Так же проверяется юридическая чистота т/c. Если Авто.ру все устраивает, сайт покупает машину практически по рыночной цене и тут же выставляет его на продажу и на своем портале, и физически — в шоу-руме. Потенциальный покупатель получает при этом подробный отчет о состоянии машины. Первые подержанные авто уже выставлены в шоу-руме.

— Выход Авто.ру на рынок в качестве продавца и покупателя — вполне логичный для нас шаг, —- комментирует порталу «АвтоВзгляд» новацию говорит Антон Забанных, генеральный директор Яндекс.Вертикалей, куда входит Авто.ру. — Мы стремимся стать сервисом, который будет помогать на всем пути владения автомобилем: помимо сервиса объявлений по продаже и покупке автомобилей у нас есть разделы «Запчасти» и «Автосервисы», а также оценка стоимости и проверка. Теперь мы выделяем новый экспериментальный продукт и выходим на оффлайн-рынок…