Что грозит водителю, сбившему человека и доставившему его домой без вызова ГИБДД

Увы, но несмотря на его самые лучшие человеческие побуждения, гражданину светит стопроцентное лишение «прав» на срок до полутора лет, либо до 15 суток административного ареста в четком соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, карающей водителей за оставление места ДТП. Ситуацию в данном случае усугубляет тот факт, что для поиска мужчины полицией был объявлен план «Перехват», в результате которого его и задержали. Правда, смягчающим вину суд может посчитать то обстоятельство, что потерпевший переходил дорогу в неположенном месте.

Более того, учитывая этот нюанс, водитель мог и вовсе избежать любой ответственности (особенно если будет установлено, что он не нарушал скоростной режим). Дело в том, что в подобных ситуациях покидать место аварии можно, но только для того, чтобы отвезти ее жертву в больницу. После чего, в обязательном порядке предъявив медикам паспорт, водительское удостоверение и документы на машину, вернуться на место аварии и дожидаться приезда гаишников. Второй законный сценарий оставления места ДТП, причем без привлечения сотрудников ДПС, возможен, когда в нем участвовали лишь две машины и никто не пострадал. При таких условиях участники аварии могут оформить ее в рамках так называемого европротокола и спокойно разъехаться.