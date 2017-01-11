Москву захлестнули пешеходные автоподставы на «зебрах»

В Москве резко активизировались мошенники, бросающиеся на «зебре» под колеса машин, а затем вымогающие у водителя деньги под угрозой последующего суда и лишения «прав». Сотрудники полиции, оформляющие такие подставные ДТП, тоже не упускают случая погреть руки на наивности автовладельца.

Максим Строкер

ПДД требуют от водителя безоговорочно предоставлять «преимущество в движении пешеходам» на нерегулируемой «зебре». За нарушение этой нормы положен штраф в размере 1500 рублей. Понятно, что такой финансовой перспективой никакому аферисту даже самого наивного водителя не запугать. Поэтому мошенники «бьют» по другой статье КоАП — 12.24 — «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». По ней водителю грозит уже 2500−5000 рублей штрафа или лишение «прав» на 1−1,5 года.

Обычно подстава происходит следующим образом. Машина приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель видит на нем неспешно переходящего или стоящего на тротуаре пешехода-мошенника. Понимая, что он не мешает человеку, шофер спокойно, на маленькой скорости пересекает «зебру». В этот момент «пешеход» молниеносно бросается либо на капот, либо в бок машине и картинно падает на асфальт. Немедленно появляются «свидетели ДТП» — сообщники «прыгуна» или «прыгуньи». Далее начинается «театр одного зрителя», то есть водителя. Цель одна: под угрозой якобы неминуемого лишения «прав» по статье 12.24 КоАП вынудить автовладельца откупиться на месте от «пострадавшего пешехода» крупной суммой денег. Обычно речь идет не менее чем о 50 000 рублей.

Самое противное в этой ситуации то, что даже при наличии автомобильного видеорегистратора доказать свою невиновность практически невозможно. Прежде всего потому, что мошенник старается не попасть в поле зрения прибора. Например, делая вид, что его зацепило боковым зеркалом. С другой стороны, на «зебре» пешеход всегда прав по определению. Однако оказавшись жертвой подобного «развода», не стоит паниковать и прислушиваться к «песням» мошенников, а вызвать наряд ГИБДД. Не стоит также покидать место ДТП, посчитав, что ничего не произошло. За это лишение водительского удостоверения вам точно обеспечено — «свидетели аварии» наверняка запомнят номер машины.

Также не стоит уезжать, если злоумышленники, видя ваше спокойствие, предпочтут раствориться в окружающем пространстве. В отместку за неудачу, они могут потом вернуться и заявить полиции, что вы скрылись с места ДТП. Прибытие на место сотрудников ГИБДД автоматически оставляет с носом злодеев, но не избавляет водителя от «развода на деньги». Только на этот раз пугать обязательным лишением «прав» и намекать на возможность «договориться на месте» будут уже стражи порядка. Верить им на слово тоже не стоит. Дело в том, что за наезд на пешехода как таковой никто лишить водителя «прав» не может! Статья 12.24 КоАП четко говорит, что такое наказание полагается лишь когда «пешик» получил хотя бы легкий вред здоровью.

Под этим термином подразумеваются совершенно конкретные повреждения: раны, требующие наложения швов, перелом ребра, перелом костей носа, легкая степень сотрясения головного мозга, но только если этот диагноз подтверждается клиническими исследованиями. К «легкому вреду» относится и незначительная утрата трудоспособности. Например, неподвижность межфалангового сустава большого пальца кисти, потеря одной ушной раковины, последствия переломов в виде легкого нарушением функции кисти или пальцев, незначительное нарушение носового дыхания после перелома костей носа и т. д. Другими словами, за синяк и испачканную одежду «пешика» лишение водительского удостоверения не грозит.

— Одного полицейского протокола о ДТП с пешеходом на зебре для лишения водительского удостоверения суду будет недостаточно. Чтобы доказать факт причинения вреда здоровью, в распоряжение суда должны быть предоставлены соответствующие медицинские заключения, справки, листки нетрудоспособности и иные подтверждающие документы, — считает Антон Кабаев из адвокатского бюро «Штум, Кабаев и партнеры».

Понятно, что мошенники, специально бросающиеся под колеса на «зебрах», заниматься судебными дрязгами вряд ли будут. У них иная задача — «стрясти» с жертвы бабло здесь и сейчас. Поэтому, оказавшись мишенью такого рода аферы, сохраняйте хладнокровие и смело идите законным путем. Ведь даже если ушлый мошенник, выправив нужные медицинские документы, все же дойдет до суда (что, повторимся, маловероятно), вас на первый раз накажут штрафом в 5000 рублей, обяжут компенсировать затраты «потерпевшего» на лечение (2000−3000 «деревянных») и, возможно, заставят оплатить оппоненту нанесенный ему моральный вред. Но последняя сумма вряд ли превысит 10 000−15 000 руб. В любом случае меньше, чем вы заплатите на месте мнимого ДТП.

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11 января 2017
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