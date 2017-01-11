Москву захлестнули пешеходные автоподставы на «зебрах»

Самое противное в этой ситуации то, что даже при наличии автомобильного видеорегистратора доказать свою невиновность практически невозможно. Прежде всего потому, что мошенник старается не попасть в поле зрения прибора. Например, делая вид, что его зацепило боковым зеркалом. С другой стороны, на «зебре» пешеход всегда прав по определению. Однако оказавшись жертвой подобного «развода», не стоит паниковать и прислушиваться к «песням» мошенников, а вызвать наряд ГИБДД. Не стоит также покидать место ДТП, посчитав, что ничего не произошло. За это лишение водительского удостоверения вам точно обеспечено — «свидетели аварии» наверняка запомнят номер машины.

Также не стоит уезжать, если злоумышленники, видя ваше спокойствие, предпочтут раствориться в окружающем пространстве. В отместку за неудачу, они могут потом вернуться и заявить полиции, что вы скрылись с места ДТП. Прибытие на место сотрудников ГИБДД автоматически оставляет с носом злодеев, но не избавляет водителя от «развода на деньги». Только на этот раз пугать обязательным лишением «прав» и намекать на возможность «договориться на месте» будут уже стражи порядка. Верить им на слово тоже не стоит. Дело в том, что за наезд на пешехода как таковой никто лишить водителя «прав» не может! Статья 12.24 КоАП четко говорит, что такое наказание полагается лишь когда «пешик» получил хотя бы легкий вред здоровью.