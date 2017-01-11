Москву захлестнули пешеходные автоподставы на «зебрах»

ПДД требуют от водителя безоговорочно предоставлять «преимущество в движении пешеходам» на нерегулируемой «зебре». За нарушение этой нормы положен штраф в размере 1500 рублей. Понятно, что такой финансовой перспективой никакому аферисту даже самого наивного водителя не запугать. Поэтому мошенники «бьют» по другой статье КоАП — 12.24 — «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». По ней водителю грозит уже 2500−5000 рублей штрафа или лишение «прав» на 1−1,5 года.
Обычно подстава происходит следующим образом. Машина приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель видит на нем неспешно переходящего или стоящего на тротуаре пешехода-мошенника. Понимая, что он не мешает человеку, шофер спокойно, на маленькой скорости пересекает «зебру». В этот момент «пешеход» молниеносно бросается либо на капот, либо в бок машине и картинно падает на асфальт. Немедленно появляются «свидетели ДТП» — сообщники «прыгуна» или «прыгуньи». Далее начинается «театр одного зрителя», то есть водителя. Цель одна: под угрозой якобы неминуемого лишения «прав» по статье 12.24 КоАП вынудить автовладельца откупиться на месте от «пострадавшего пешехода» крупной суммой денег. Обычно речь идет не менее чем о 50 000 рублей.