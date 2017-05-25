Стоит ли оплачивать штрафы ГИБДД онлайн

Сейчас данное требование отменили, а для оплаты штрафа достаточно знать номер УИН –уникальный идентификатор начисления (состоит из 20 или 25 цифр).
Но что, если номера УИН нет, а клиентом судебных приставов становиться не хочется. А такая ситуация не редкость:
● во-первых, постановления на бумаге не всегда доходят до адресата;
● во-вторых, получатель штрафа может не проживать по адресу регистрации вовсе.
Однако, проблемы можно избежать, необходимо лишь вовремя получать уведомления о новых штрафах, а в этом может помочь онлайн-сервис https://onlinegibdd.ru, через который можно посмотреть фото нарушения и сразу же оплатить задолженность.
Чем оплата онлайн отличается от оплаты через банк
Для ГИБДД ничем. Нужно понимать, что оплата штрафов онлайн, это не то же самое, что «перекинуть» средства с одного мобильного телефона на другой. Зачисление и погашение осуществляется в течении 1—3 рабочих дней.
Единственное обязательное требование для банка — не забыть передать информацию в единую базу данных Федерального казначейства РФ — базу ГИС ГМП, что штраф оплачен. Если банк передал в ГИС ГМП квитанцию об оплате — претензий к вам со стороны ГИБДД не будет.
Например, на https://onlinegibdd.ru можно не только оплатить конкретное постановление, но и проверить все имеющиеся штрафы ГИБДД, МАДИ (нарушения правил стоянки и остановки в Москве), и АМПП (нарушения правил платной парковки в Москве).
Для того, чтобы не искать штрафы каждый раз самому можно просто зарегистрироваться на сервисе, после чего получать бесплатные уведомления на мобильный телефон и электронную почту. Зарегистрированные пользователи также видят фото нарушений, чтобы убедиться в том, что это действительно их штраф.
Проверить штрафы ГИБДД из официального источника данных: https://onlinegibdd.ru/servisy/proverit_shtrafy
Перевод денежных средств осуществляет ПАО «Промсвязьбанк» и НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО).
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