Новый Skoda Rapid засветился перед премьерой

Преемник текущего поколения Skoda Rapid получит элементы дизайна от концепткара Vision RS, который дебютирует нынешней осенью на Парижском автосалоне: это отчетливо видно по схожим очертаниям фальшрадиаторной решетки и форме головной оптики.

Автоэксперты уверены, что автомобиль поменяет устаревшую «тележку» на современную MQB, которая является основой для множества моделей концерна VW. Благодаря этому, «Рапид» увеличит внутреннее пространство.

Кроме того, модель обзаведется современной мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, еще немного приблизившись к Skoda Octavia, сообщает чешское издание auto-mania.cz.