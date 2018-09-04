Skoda выпустила в России три модели в новой спецверсии

Линейка Hockey Edition была разработана специально для российских поклонников этого мужского вида спорта. Модели в спецверсии можно сразу узнать по надписи с названием модификации, накладками на пороги с таким же логотипом, а также по наклейкам на кузове.

Разработчики обогатили интерьер Skoda Kodiaq Hockey Edition комбинированной обивкой сидений из кожи и ткани и адаптивной подсветкой салона. К стандартному списку технической начинки добавились светодиодная оптика с омывателем для передних фар, «умные» противотуманные фонари, умеющие следовать за поворотом авто, боковые зеркала с автозатемнением, а также крышка багажника с электроприводом. Стоимость дополнительного пакета опций стартует от 135 000 рублей.

Skoda Octavia Hockey Edition может похвастать 16-дюймовыми легкосплавными дисками, мультифункциональным рулем, лобовым стеклом с электрообогревом и передними и задними парктрониками. За седан в хоккейной спецверсии придется выложить дополнительно от 49 500 «деревянных».

Skoda Rapid Hockey Edition оснащена боковыми зеркалами заднего вида и передними сиденьями с подогревом, а также мультимедийной системой с подключением смартфона через Bluetooth, задними датчиками парковки и светодиодной оптикой. За лифтбек в хоккейной модификации покупателю нужно доплатить не менее 48 000 рублей.