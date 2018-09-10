Спонтанные покупки: почему в России растут продажи новых автомобилей

В начале года, отмечая положительную динамику автопродаж, эксперты объясняли ее стабилизацией курса рубля к иностранным валютам, отложенным на долгие кризисные годы спросом на новые колеса, общим подъемом экономики (хотя бы только на бумаге), реализацией государственных программ стимулирования подобных сделок («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и другие). А вот нынешнее рыночное оживление аналитики объясняют совсем другими причинами:

– Нынешний ажиотаж, — считает собеседник портала «АвтоВзгляд», директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Константинов, связан с недавним ослаблением российского рубля: люди боятся, что цены на все товары резко вырастут, и совершают спонтанные покупки. И, что любопытно, продолжат их совершать. Дело в том, что в январе следующего года увеличится размер налога на добавленную стоимость — НДС поднимется на (с 18% до 20%). И ожидание этого момента приведет к высокому уровню спроса на автомобили до конца текущего года…

Заметим, что если говорить о продажах иностранных автокомпаний на российском рынке, то граждане нашей страны активно покупали автомобили KIA (рост продаж составил 25%), Toyota (+23%), Hyndai (увеличение реализованных автомобилей на 4%) и Renault (+3%).