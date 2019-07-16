Haval рвется в лидеры продаж китайских машин в России

Достаточно сказать, что по итогам первого полугодия в руки покупателей ушло без малого 3500 авто, после чего марка заняла второе место по продажам среди китайских компаний, представленных в России, потеснив на пьедестале Chery (на первом месте — Geely, сбросившая с пьедестала многолетнего лидера Lifan, скатившегося до четвертого места в рейтинге). Подобный успех можно было бы связать с выводом на рынок новейшей модели бренда F7, выпуск которой налажен на тульском заводе Haval (кроссовер, по мнению китайских товарищей, должен составить конкуренцию таким грандам сегмента, как Mazda CX-5 и Toyota RAV 4). Но нет — львиная доля продаж по-прежнему приходится на модель H6, хотя и «семерка» явно пришлась по вкусу россиянам и набирает обороты.

Впрочем, эта тенденция наблюдается и в общемировых продажах автостроителя. Так, за последние полгода Haval реализовал в общей сложности 352 872 автомобиля. При этом 51% продаж приходятся именно на среднеразмерный кроссовер H6 (от 1 127 800 ₽). А продажи нового Haval F7 (от 1 449 000 «деревянных) не составляют и четверти от общего объема.

Напомним, что в РФ этот 'поднебесный» бренд представлен так же компактныым SUV Haval H2 (от 1 108 400 рублей) и внедорожник Haval H9 (от 2 532 000 ₽).