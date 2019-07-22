УАЗ «Патриот» получит новую раму и турбодизель от Ford

Необходимость изменения в конструкции автомобиля вызвана установкой дизельного силового агрегата Duratorq объемом 2.2 л. Аналогичным двигетелем заряжены коммерческие Ford Transit, где он доступен в нескольких вариантах мощности: 100, 125, 136 л. с. По предварительным данным, обновленный внедорожник с этим мотором поступит в продажу не раньше 2020 года.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», осенью Ульяновский автозавод готовит к выпуску «Патриот» с шестиступенчатым «автоматом» французского производства Punch Powertrain. Коробка передач будет работать в паре с модернизированным бензиновым двигателем ЗМЗ Про с прежней мощностью 150 л. с.

В настоящее время начальная цена на УАЗ «Патриот» со 150-сильным мотором и «механикой» стартует от 809 900 рублей. Скорее всего комплектация с «автоматом» будет дороже на 50 000 — 70 000 рублей.