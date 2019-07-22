Представлен первый в истории среднемоторный Chevrolet Corvette

Американцы выкатили Chevrolet Corvette Stingray 2020 модельного года. Это первый в истории легендарного бренда «Корветт» среднемоторной компоновки. Еще больше динамики, еще больше задора! Три секунды — выход на вторую сотню.
Мирон Горин

Серийный пони-кар обзавелся бескомпромиссным 6,2-литровым V8 Small Block нового поколения — по сути, единственной в сегменте атмосферной V-образной «восьмеркой». Отдача агрегата — 495 сил и 637 Нм крутящего момента. Вы только представьте, как с такой «пушкой» стреляет этот автомобиль.

Инженеры GM отрапортовали, что среднемоторная компоновка обеспечила обновленному Chevrolet Corvette Stingray не только завидные разгонные характеристики, но и улучшенную управляемость.

Кроме того, салон стал более практичным благодаря паре грузовых отсеков объемом 357 литров. Как думаете, теща оценит?

превышение скорости, новинки рынка, автопродажи, авторынок, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент
22 июля 2019
399