В России срочно отзываются автомобили Jeep и Chrysler

Сервисная акция распространяется на партию из 1 725 указанных автомобилей, которые были реализованы с июля 2017-го по апрель 2018.

В качестве причины производитель обозначает неполадки с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. После первого срабатывания у функции возникают пробемы с повторными попытками установить связи.

Уполномоченные представители ООО «ЭфСиЭй РУС» сообщат владельцам указанных авто о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проверки.

На всех транспортных средствах, подпадающих под отзыв, представители дилеров должны обновить программное обеспечение блока функции экстренного вызова. Все работы будут бесплатными для владельцев.