В России срочно отзываются автомобили Jeep и Chrysler

Фото Jeep
Федеральное агентство Росстандарт в срочном порядке информирует о проведении добровольного отзыва машин Chrysler Pacifica, а также моделей Jeep Grand Cherokee, Compass, Cherokee и Wrangler.
Иван Флягин

Сервисная акция распространяется на партию из 1 725 указанных автомобилей, которые были реализованы с июля 2017-го по апрель 2018.

В качестве причины производитель обозначает неполадки с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. После первого срабатывания у функции возникают пробемы с повторными попытками установить связи.

Уполномоченные представители ООО «ЭфСиЭй РУС» сообщат владельцам указанных авто о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проверки.

На всех транспортных средствах, подпадающих под отзыв, представители дилеров должны обновить программное обеспечение блока функции экстренного вызова. Все работы будут бесплатными для владельцев.

ущерб, возмещение ущерба, автопродажи, авторынок, производители, производство, безопасность дорожного движения, кроссоверы, vin-номер, технология, ремонт, техническое обслуживание
20 августа 2019
194