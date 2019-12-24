Легендарный Defender хотят возродить, но под другим именем

Кашу заварил британский химический магнат Джим Рэтклифф, владелец концерна Ineos. Он хочет возродить классический Defender, но поскольку все права на модель принадлежат Land Rover, толстосум выбрал хитрый путь. Внедорожник Grenadier по его замыслу будет идеологически повторять легендарный «Деф», но не станет его копией.

Недавно к проекту присоединилась промышленная группа Magna Steyr, а так же инженеры, которые в свое время разработали для швейцарской армии колесный вездеход Pinzgauer. И уже известно, что внедорожник Grenadier получит алюминиевый кузов, который установят на раме лестничного типа — ее спроектировали специалисты подразделения Ineos Automotive. Силовые агрегаты для машины будет поставлять BMW, а их доводкой займется Magna Steyr.

Британская пресса пишет, что уже готово несколько тестовых образцов, которые проходят испытания в австрийских Альпах. Что касается товарных машин, то их обещают представить в 2021 году. При этом появление нового поколения Land Rover Defender авторов проекта Grenadier не смущает. Разработчики говорят, что делают именно утилитарный автомобиль, а новый Defender играет в классе более дорогих «проходимцев».