Обновленное купе Mercedes-Benz E-класса засняли фотошпионы

Судя по фото, внешние изменения будут скромны. Купе получит иной передний бампер и фары в стиле родственного CLS и новый дизайн заднего бампера и фонарей. В салоне, скорее всего, появится огромная цифровая приборная панель с водительским интерфейсом MBUX, которую производитель внедряет на весь свой модельный ряд.

Информации по силовым агрегатам пока нет, однако предположим, что кроме традиционных моторов, «заряженные» версии купе с шильдиком AMG на кузове получат и гибридную силовую установку, чтобы на производителя не «давили» экологи.