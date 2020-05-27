Новый Mercedes-Benz G-класса 4×4² готовится к премьере

Судя по фотографиям, размещенным нашими западными коллегами из AutoEvolution, новый Mercedes-Benz G-класса 4×4² обзавелся увеличенными дорожным просветом, колеей и колесными дисками, а также новыми мостами.

Кроме того, автомобилю достались огромный козырек с секцией дополнительных светодиодов, лестница и экспедиционный багажник.

Что касается технической начинки, то не исключено, что бескопромиссный немецкий внедорожник получит 4-литровый V8 сдвойным наддувом, выдающим 422 силы и 610 Нм тяги. Компанию ему составит девятискоростной гидромеханический «автомат», распределяющий мощность на все четыре колеса. Не обойдется без понижающей передачи и честных блокировок трех дифференциалов. Впрочем, до выхода новинки в свет, многое может измениться. И не только по части техники. Как бы то ни было, скоро мы об этом узнаем.